DNA și DIICOT ar putea forma o singură structură

Ministrul Justiției, Raluca Prună, a declarat miercuri că reorganizarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) s-a realizat pe modelul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și în perspectiva unei fuziuni între cele două structuri. "Am făcut din DIICOT, instituțional vorbind, exact ceea ce este și DNA-ul. Și am făcut asta în considerarea unei viziuni mai largi, întrucât, nu știu, este de presupus că în zece ani, nu știu, într-un orizont de timp, pe termen lung de fapt, aceste structuri specializate probabil că vor fi reunite într-una singură. Rămâne de văzut cum evoluează societatea românească. (...) Un tip de Parchet Antimafia, care se ocupă și de corupție și de crimă organizată, dar repet, este un orizont pe un termen foarte lung", a declarat Raluca Prună miercuri, la Adevărul live. Ministrul Justiției a anunțat, pe 16 noiembrie, că Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care reglementează activitatea DIICOT, apreciind că prin acest act normativ s-a urmărit aducerea DIICOT "în oglindă la nivelul DNA". "Am adoptat o ordonanță de urgență care optimizează managementul, structura și organizarea DIICOT. Prevederile din ordonanță care aduc un plus de valoare activității DIICOT se referă cu specificitate la întărirea și la eficientizarea funcției de conducere a Direcției, la îmbunătățirea organizării interne, aceasta într-un cadru mai amplu, a unei discuții pe agenda europeană care din păcate cuprinde din ce în ce mai mult chestiuni legate de combaterea fenomenului terorist", a explicat Raluca Prună.