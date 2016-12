DNA susține moțiunea de cenzură a PNL?

12:23:45 / 07 Iunie 2015

O multime de prosti,ofticosi ,nemernici in tara asta

O multime de jigodii de prosti de tampiti precum Duru ...Curu si asa mai departe. Din cauza voastra timpitilor avem acum Presedinte pe acest Malai Mare care incalca Constitutia si in loc sa se ocupe de prerogativele care le are ca Presedinte(mediere echidistanta externe) si incearca incontinu sa schimbe Premierul,Guvernul,Parlamentul si sa puna la conducere niste criminali de PD-isti si PNL-isti care numai rau au facut Poporului sarac ,Tarii ! Chiar nu va dati seama ? Chiar ii doriti inapoi pe Blaga,Predoiu,Boc si pe Maimutoiul de Orban 1 Prosti mai sunteti ! Ce tara e asta in care orice amarat de procuror poate schimba ordinea stabilita prin vot Parlamentul ,Guvernul ,Primul Ministru pentru motive netemeinice ? Acest Prim Ministru a facut si multe greseli ,dar le-a facut pentru ca a fost prea bleg,prea naiv prea impaciuitor ! Deocamdata Romania e pe primul loc in Europa la crestere economica ,au fost marite pensiile,salariile,a fost dublata alocatia la copii,a fost redus TVA la alimente la 9% etc.si treburile merg mai spre bine ! De ce ii vreti pe talhari inapoi ! In codul penal e arestarea pe baza de suspiciuni rezonabile nu pe baza de indicii temeinice ! Asa va place asa vreti la o adica sa fiti arestati pe baza de suspiciuni rezonabile ? Daca sunteti prosti lasati pe suspiciunu rezonabile. Alta mizerie ,vedeti ca procurorii nu raspund pentru greseli cum raspundeti voi pentru orice ! Vedeti ce sefa ICCJ Stanciu a bagat la puscarie 6 luni o persoana nevinovata ! Vedeti ca DNA actioneaza la comanda politica si nu stiu de cand conduce Tara asta ! Dosarele care le tot scoate DNA de acum 10 ani de ce au fost tinute la naftalina, cine raspunde sa raspunda ca nu au fost puse in circulatie ! Au fost tinute pentru SANTAJ ! Vedeti ca Puteri straine isi baga adanc influienta asupra vietii noastre la noi nu mai conteaza votul,nu mai conteaza nimic dar la ei conteaza...Asa ca vedeti ce faceti !