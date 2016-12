DNA și Fiscul se întrec în controale la Neptun TV

Sloganul ceaușist "Nicio masă fără pește" poate fi parafrazat pentru a caracteriza ceea ce se întâmplă zilele acestea la Neptun TV: "Nicio zi fără controale". Într-un comunicat de presă remis ieri, conducerea Neptun TV a anunțat că instituția media "este vizată până la anihilare de acțiunea concertată și discriminatorie a DNA și ANAF - Direcția Antifraudă". În numai patru zile, televiziunea a fost de trei ori ținta controalelor celor două instituții de forță ale statului român. Luni, inspectori ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală nr. 2 Constanța au descins la sediul televiziunii și au solicitat documente în original privind contracte comerciale cu parteneri tradiționali - membri ai grupului de firme Conpress, evidențe și registre contabile, facturi în original, dispoziții de plată și extrase de cont pentru perioada 2007-2014. Culmea, deși reprezentanții televiziunii au solicitat un ordin de serviciu clar, cu tematică și obiective precise, pentru controlul fiscal, nu li s-a prezentat un astfel de document. Inspectorii au plecat de la Neptun TV cu numeroase documente în original, în ciuda obiecțiilor reprezentanților companiei. Controalele au fost reluate miercuri, de data asta de către reprezentanți ai DNA, care au cerut aceleași acte în original pe care le ridicaseră luni inspectorii Antifraudă, dar și verificarea poștei electronice a tuturor angajaților televiziunii! Ieri, au descins din nou cei de la ANAF și au ridicat alte documente, tot în original! Președintele ales al CJC, Nicușor Constantinescu, a criticat dur atacul instituțiilor la adresa Neptun TV: "Ce s-a întâmplat la Neptun TV în ultimele zile cred că este o situație mult mai dramatică decât ceea ce se întâmplă cu Nicușor Constantinescu, Radu Mazăre sau Sorin Strutinsky. Este un pericol pentru democrație, pentru cetățeni, ca un post înființat în 1994, care a informat în permanență publicul, să fie călcat în picioare în 2015". Mai multe amănunte găsiți în ediția online a cotidianului „Telegraf“.

Constantinescu consideră că este o legătură directă între numărul mare de dosare deschise pe numele lui, al lui Mazăre și al lui Strutinsky și verificările tot mai dese de la Neptun TV: "Se dorește exterminarea a tot ceea ce am făcut noi: eu cu Mazăre și Strutinsky. După cum se știe, eu și Mazăre am ieșit din acționariatul TV Neptun și, respectiv, SC Compress Holding, în 2002 și 2003. Acum se încearcă găsirea de noi probe, ajungându-se la situația aberantă în care să se admită de către un judecător de drepturi și libertăți, otova, o percheziție electronică la toți angajații TV Neptun, începând de la femeia de serviciu și continuând cu jurnaliștii, operatorii și mașiniștii. Toată corespondența lor va fi violată, încălcându-se astfel dreptul la viață privată, doar-doar or găsi ceva împotriva lui Strutinsky, Mazăre sau Constantinescu. Dacă este să fim corecți, ce treabă au procesele pe rol ale noastre, cu jurnaliștii, care își fac datoria, au surse pe care legea le protejează, au viața lor privată, au sistemul lor de a obține informații? Este cel mai grav lucru care s-a întâmplat în județul Constanța după Revoluție și este trist că nu e nimeni din societatea civilă, care protestează cu mânie proletară când nu îi convine un lucru, care să spună: cum să fie percheziționată corespondența electronică a jurnaliștilor? Poți să ceri pentru cazuri concrete, nu pentru toți. S-a instituit teroare și frică și se dorește să tăcem, să nu se mai scrie, să nu se mai spună adevărul, să dispară și TV Neptun, Constantinescu, Mazăre și Strutinsky și să vină DNA sau ANAF, care se bat pe documente, și să scrie în locul jurnaliștilor”.

La rândul său, avocatul lui Constantinescu, Marius Mocanu, a criticat DNA pentru încercarea de a verifica poșta electronică a angajaților Neptun TV: ”Solicitarea mi se pare excesivă, pentru că ea aduce atingere unor drepturi și libertăți fundamentale atât ale persoanelor care au calitatea de salariați ai SC Soti Cable Neptun, dar, în același timp, dreptului la liberă exprimare, pentru că, așa cum se știe, jurnaliștii, în general, au obligația de a păstra confidențialitatea surselor lor. Motiv pentru care, din această perspectivă, o formulare atât de generală, care dă posibilitatea exercitării unor abuzuri, ar trebui să fie mult mai limitată și ar trebui să se refere strict la situații concrete, în cazul de față la persoane”.

Pentru a vă face o idee exactă asupra șirului interminabil al verificărilor care se desfășoară în aceste zile la sediul Neptun TV, vă prezentăm integral comunicatul de presă remis de conducerea instituției media.

"COMUNICAT DE PRESĂ.

DNA și ANTIFRAUDA se întrec în controale și percheziții la NEPTUN TV! De 3 ori în 4 zile!

S.C. SOTI CABLE NEPTUN SRL, operator al Neptun TV - televiziune națională, generalistă, cu sediul în Constanța, b-dul Mamaia nr. 296, CUI RO 1869894, este vizată până la anihilare de acțiunea concertată și discriminatorie a DNA și ANAF - Direcția Antifraudă.

Astfel, luni, 20 aprilie, inspectori ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală nr. 2 Constanța, la dispoziția Direcției Generale Antifraudă București, au descins la sediul NEPTUN TV. Au solicitat documente ÎN ORIGINAL privind contracte comerciale cu parteneri tradiționali - membri ai grupului de firme CONPRESS, evidențe și registre contabile, facturi în original, dipoziții de plată și extrase de cont pentru perioada 2007-2014.

Reprezentanții televiziunii au solicitat, dar NU li s-a prezentat, un ordin de serviciu clar, cu tematică și obiective precise, pentru controlul fiscal la SC SOTI CABLE NEPTUN SRL. Inspectorii antifraudă și-au justificat acțiunea doar cu un ordin permanent și generic.

Am obiectat asupra reținerii documentelor în original, fără nicio justificare, în condițiile în care nu există niciun risc de înstrăinare sau distrugere, și am exprimat disponibilitatea punerii la dispoziție a copiilor conforme cu originalul. Inspectorii antifraudă au insistat să ignore alin. 5 din art. 1, punctul 6 din secțiunea 1 a Ordonanței 47/2007, care precizează că “în cazul în care, pentru stabilirea stării de fapt fiscal, contribuabilul pune la dispoziția organului fiscal înscrisuri sau alte documente, în original, acestea se înapoiază contribuabilului, păstrându-se în copie, conform cu originalul, numai înscrisuri relevante fiscal“.

La finalul zilei, dat fiind volumul uriaș de acte și documente, inspectorii antifraudă au plecat doar cu o parte din originale. Urma ca pe 22 aprilie 2015, în temeiul invitației adresate, reprezentanții SC SOTI CABLE NEPTUN SRL să predea la sediul ANAF Constanța restul actelor solicitate, în original.

Însă miercuri, 22 aprilie 2015, de la prima oră, la sediul televiziunii NEPTUN TV a început percheziția DNA - a doua în ultimele 2 luni (prima percheziție a avut loc la începtul lunii februarie 2015). Ni s-au solicitat aceleași acte în original (!) pe care, parte dintre ele, le luaseră inspectorii Antifraudă! Operațiunea de identificare, selecție, pregătire și predare a tuturor documentelor cerute de DNA a durat până la ora 21.20. Au fost înmânate nu mai puțin de 13 dosare cu peste 1.600 de file și sute de minute de dovezi video pe 9 DVD-uri. În aceste condiții, era evident că nu aveam cum să onorăm invitația celor de la Antifraudă, lucru pe care reprezentanții NEPTUN TV l-au și comunicat telefonic, cu precizarea că toate documentele rămase vor fi înmânate în cel mai scurt timp, adică a doua zi, 23 aprilie.

Joi, 23 aprilie, inspectorii antifraudă au revenit la sediul NEPTUN TV, alegând să ignore atât semnificația propriei invitații anterioare, cât și disponibilitatea reprezentanților televiziunii de a le pune la dispoziție restul actelor. A început iarăși operațiunea de răvășire a arhivelor, de selecție și predare a documentelor ORIGINALE… Însă, la jumătatea zilei, după ce au luat doar o parte din aceste documente, inspectorii antifraudă au plecat, insistând ca reprezentanții NEPTUN TV să realizeze copii (!!) pentru restul și să le aducă în cel mai scurt timp.

Am comunicat și am contestat oficial, prin avocat, maniera în care s-a produs acțiunea celor de la ANAF Antifraudă, cu ignorarea și intepretarea abuzivă a Codului de Procedură Fiscală, cu cerințe excesive și inconsecvențe evidente.

Solicităm public conducerii ANAF și Direcției Generale Antifraudă București răspunsuri la următoarele întrebări:

Cine a dispus și în ce temei controlul Antifraudă simultan, atât la SOTI CABLE NEPTUN SRL, cât și la parteneri - respectiv firme ale grupului CONPRESS?

Cum se respectă Codul de Procedură Fiscală în privința caracterului inopinat al controlului, în condițiile premeditării și ordonării țintite ale actului de control?

Care sunt obiectivele, tematica și justificarea controalelor dispuse? De ce inspectorii antifraudă nu au prezentat un ordin de serviciu clar și evident, de-o manieră care să înlăture suspiciunile de abuz?

De ce s-au ridicat ostentativ acte în original, în condițiile în care nu exista niciun pericol de înstrăinare sau deteriorare și SOTI CABLE NEPTUN SRL putea furniza copii conforme cu originalul?

Acțiunea dispusă de DGAF București inspectorilor Direcției Regionale Constanța este urmare a unei solicitări a DNA ?

Care este urgența care impune ignorarea decenței și reglementărilor legale în relația cu contributorul SOTI CABLE NEPTUN SRL?

Este evident pentru orice persoană de bună-credință că NEPTUN TV este ținta unei acțiuni concertate de hărțuire, intimidare și subminare, cu grave consecințe asupra drepturilor și libertăților presei. Acțiunile repetate ale DNA și ANAF împotriva televiziunii, prin frecvență, intensitate și expunere publică, generează efecte nocive asupra clienților și telespectatorilor noștri și în final afectează grav dreptul constituțional la liberă exprimare.

NEPTUN TV ca entitate media țintă, agresată și abuzată de instituțiile de forță ale statului român, solicită protecția organismelor naționale și internaționale care garantează drepturile și libertățile presei, ale liberei exprimări și anunță public că va sesiza instituții din țară, dar și externe în legătură cu abuzurile la care este supusă".

Constanța, 23 aprilie 2015"

PREȘEDINTE SC SOTI CABLE NEPTUN SRL

GABRIEL SORIN STRUTINSKY