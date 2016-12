“Doamna cu cercei” din Vama Veche

Staţiunea Vama Veche reprezintă şi în prezent un loc ce-ţi transmite o stare de linişte, pe timp de zi fireşte, seara locul transformându-se într-un furnicar de tineri cu „chef” de viaţă. Tarabele cu suveniruri amplasate pe marginea drumurilor fac deliciul turiştilor, preţurile fiind semnificativ mai mici decât în restul staţiunilor. Am luat pulsul afacerilor de la celebra „doamnă cu cercei”: există o diferenţă comparativ cu anul trecut. „Dacă anul trecut o domnişoară cumpăra cinci perechi de cercei, anul acesta se uită atent la toate modelele şi alege două”, a povestit ea. ”Doamna cu cercei”, aşa cum o ştiu fetele ce vin în fiecare an în staţiune, are taraba de cinci ani, aceasta oferindu-i un venit modest, dar cu toate astea “se descurcă”! Pe timp de iarnă confecţionează noi modele pentru sezonul estival ce urmează, soţul fiind cel ce aduce bani în casă. Un mare ajutor material îl reprezintă şi fetele vecinelor care sunt abonate la “colecţiile ei de cercei” şi astfel, din vorbă în vorbă, se produce efectul cascadă. ”Este o pasiune şi o fac din dragoste pentru frumos, un accesoriu poate schimba o ţinută monotonă dându-i un aer elegant, sau de ce nu haios, în funcţie de gusturi”, a declarat doamna Maria.