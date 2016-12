Doamna Justiţiei mioritice, amendată, trădată, părăsită... „Mama DNA” vinde terenul din Constanţa?

Monica Macovei a intrat într-un trend descendent din toate punctele de vedere. După ce, ieri, cel mai apropiat consilier al său a anunţat că o părăseşte, alături de un grup consistent, lăsând filiala București a M10 aproape goală, „Mama DNA” e dărâmată definitiv de pe soclul admiraţiei publice de o dezvăluire făcută de un alt fost ministru al Justiției. Rodica Stănoiu anunță că Macovei ar fi avut o înțelegere cu Viorel Hrebenciuc. "Atunci când am plecat din PSD, am vorbit despre suspecta înțelegere dintre Monica Macovei și Viorel Hrebenciuc pe tema legilor restituirilor și justiției. Domnul Hrebenciuc era lider de grup atunci la Camera Deputaților. Eu am vorbit de Viorel Hrebenciuc când nimeni nu vorbea. El este un exemplu despre ceea ce s-a întâmplat cu acest jaf. Retrocedările au creat o plajă uriașă pentru acest jaf", a declarat Rodica Stănoiu, la Realitatea TV.

Până să apuce să strângă rândurile şi să dea o replică, probabil pe Facebook, acolo unde sunt majoritatea susţinătorilor săi, ieri, Monica Macovei s-a ales cu o amendă uriașă după ce a încălcat legea! Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decis confiscarea a aproape 300.000 de lei din banii destinaţi campaniei electorale a Monicăi Macovei. Decizia a fost luată în urma neregulilor înregistrate în privinţa fondurilor destinate campaniei candidatului independent. Mai exact, este vorba despre 291.415 lei confiscaţi și o amendă de 55.000 de lei. Datele apar într-un raport al AEP, publicat în „Monitorul Oficial“. Documentul cuprinde rezultatele controalelor făcute de AEP după alegerile prezidenţiale din toamna anului trecut.

Nu credem să fie vreo problemă cu plata acestei amenzi, chiar dacă vistieria M10 este goală, căci Macovei are de unde... Potrivit declaraţiei sale de avere, aşa cum este ea prezentată de hotnews.ro, „Mama DNA“ deţine 6 terenuri (unul în comuna Limanu, judeţul Constanţa, 470 mp), 5 imobile, un autoturism şi un venit net pe 2013 de 74.408 euro ca europarlamentar. Plus peste 30.000 de lei din închirierea unor bunuri, dar cine le mai numără... Bonus: 67.494 euro ca diurnă, cazare şi mâncare şi alte cheltuieli pe la Bruxelles, Strasbourg, precum şi prin alte colţuri de lume.