Doar 10% dintre ofertele de investiţii autohtone sunt viabile

O PERIOADĂ CIUDATĂ Nu este o perioadă bună pentru riscuri. Nu există motive pentru ca cineva să îşi asume un risc investiţional, fie că vorbim despre un manager de fond, un director de dezvoltare sau un investitor particular. Este nevoie de „mişcări atente şi de o analiză aprofundată a tuturor scenariilor”, spune expertul imobiliar Ilias Papagiorgiadis, pe blogul său. „Unii ar putea spune - da, dar aşa pierdem oportunităţi! Corect, dar poţi pierde şi toţi banii. Realitatea este că zona euro este în stare de şoc şi mulţi jucători se îndoiesc că măsurile luate vor rezolva problema. O mare parte a băncilor au probleme cu banii lichizi, motiv pentru care acordă foarte puţine împrumuturi şi sunt foarte atente. Dar, în condiţiile în care economia pare sub control (investiţiile au crescut etc), ce putem face?”, comentează Papagiorgiadis.

CUM ARATĂ UN PROIECT POTRIVIT? Potrivit analistului, în timp de criză, investitorii serioşi merg mai departe doar dacă poziţia lor este „stabilă şi confortabilă”. Mai exact, trebuie să fie îndeplinite două condiţii esenţiale. „În primul rând, este nevoie de proiectul (proprietatea, terenul, compania etc) potrivit. Piaţa este plină de oferte, însă foarte puţine pot fi considerate opţiuni serioase de investiţii. Spre exemplu, dacă vrei să cumperi o proprietate, vezi 100 de oferte, dar mai puţin de 10 sunt cu adevărat potrivite. Vrei să investeşti în energie verde? Iarăşi, există zeci de proiecte, dar nici măcar 25% dintre ele nu combină proprietari serioşi cu fezabilitate. De asemenea, sunt foarte multe afaceri scoase la vânzare (lanţuri de magazine, fabrici, companii de servicii), însă adevărul este că foarte puţine au potenţial realist de revenire. Astfel, singurul motiv de a investi acum este să securizezi un proiect sau o proprietate, cu valoare adăugată mare”, notează Ilias Papagiorgiadis.

PREŢUL, CEA MAI BUNĂ MOTIVAŢIE A doua condiţie este, evident, preţul, „cea mai bună motivaţie pentru orice investitor”. „În vreme de criză, cel mai important aspect este preţul pentru ceea ce se numeşte „distressed asset”, adică pentru un activ afectat. Investitorii încep cu un avantaj direct şi câştigă din start, obţin un preţ ce le permite să acopere potenţialele pierderi ulterioare sau păstrează o sumă de bani, pe care să îi investească poate chiar în proiectul cumpărat”, precizează expertul imobiliar. Nu în ultimul rând, Papagiorgiadis menţionează că măcar una dintre cele două condiţii (preţ şi oportunitate) trebuie îndeplinită, înainte de a finaliza o tranzacţie: „Nicio condiţie îndeplinită? Atunci, no deal!”.