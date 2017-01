Doar 15% din inspectorii Fiscului şi comisarii Gărzii Financiare fac efectiv controale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se poate baza doar pe 10-15% din personalul de control pentru acţiuni de inspecţie fiscală, întrucît restul angajaţilor sînt implicaţi în acţiuni solicitate de către parchete, DNA şi poliţie, a afirmat preşedintele interimar al ANAF, Daniel Chiţoiu. "Avem o capacitate de control redusă, pentru că 70-75% se ocupă de rambursare de TVA, controale la dispoziţia parchetelor, DNA şi poliţiei. Nu putem să stabilim că într-o săptămînă facem control, de exemplu în domeniul construcţiilor, pentru că nu ne putem baza pe tot aparatul de control, ci numai pe 10-15%", a declarat Chiţoiu. Din aceste considerente, preşedintele interimar al ANAF a cerut Ministerului Finanţelor o suplimentare de personal cu 2.000 de posturi. Măsura a fost aprobată de către Guvern, săptămîna trecută. Numărul de angajaţi în structurile de control ar putea fi mărit, din nou, în funcţie de rezultatele pe care le va obţine ANAF, după ce va încadra cele 2.000 de persoane pentru care a obţinut acceptul Guvernului. “Intenţionăm ca cel puţin un sfert dintre noii angajaţi să fie absolvenţi de facultate, studii economice şi juridice, întrucît gradul de integrare a tinerilor este de 90%, în timp ce oamenii cu experienţă se adaptează mai greu, în jur de 50%", a explicat Chiţoiu.

Un alt motiv pentru care şeful Fiscului spune că tinerii sînt preferaţi este reformarea sistemului. "Vreau să împrospătăm personalul şi să le schimb năravurile, ca noii angajaţi să nu ia năravurile de la cei vechi", a mai afirmat Chiţoiu. Concursurile de angajare urmează să aibă loc în vara acestui an, în structurile de control ale ANAF: Garda Financiară, Inspecţia Fiscală şi Antifraudă Fiscală. Garda Financiară a primit deja 300 de posturi în plus şi va organiza concursuri de angajare în luna mai. Principala noutate va fi că la concursuri vor putea participa şi femei. "Acum nu sînt femei comisari la Garda Financiară, dar am modificat criteriile de angajare. Era o condiţie veche care le permitea numai bărbaţilor să se înscrie", a explicat preşedintele interimar al ANAF. Acţiunile de control vor fi realizate printr-o coordonare a echipelor din ANAF, astfel încît numărul de firme inspectate din diverse domenii de activitate să poată oferi rezultate concludente privind evaziunea fiscală. "Am început să facem o relaţie de coordonare mai bună între structurile de control şi să stabilim tematicile de control ca să nu se calce pe picioare la aceleaşi firme şi Garda Financiară şi Antifrauda şi Inspecţia Fiscală", a precizat Chiţoiu.