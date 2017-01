Doar 18 firme şi-au anunţat, la Primăria Constanţa, intenţia de a-şi vinde produsele cu preţ redus

Conform legislaţiei în vigoare, magazinele de vînzare cu amănuntul pot practica, în intervalul 15 ianuarie - 15 aprilie, reduceri de preţuri la produsele specifice sezonului toamnă-iarnă. Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a anunţat că reducerile pot viza doar produsele nealimentare a căror desfacere are caracter sezonier, precum confecţii, inclusiv blănărie, pielărie, produse de marochinărie, galanterie, tricotaje, ţesături, încălţăminte, articole sport-turism, cosmetice, aparate de încălzire şi climatizare, ventilatoare şi alte produse similare. Conform Legii nr. 650/2002, privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, soldurile pot fi puse în vînzare numai de două ori pe an, în intervalele 15 ianuarie - 15 aprilie şi 1 august - 31 octombrie, pe o perioadă de maximum 45 de zile, stabilită de fiecare comerciant în parte. Agenţii economici care nu doresc să fie sancţionaţi conform Ordonanţei nr. 99/2000, cu amenzi cuprinse între 20 şi 100 de milioane de lei, trebuie să respecte intervalele prevăzute de lege şi să depună la Serviciul Centrul de Informare Cetăţeni, din cadrul Direcţiei de Organizare şi Informatizare a Primăriei Constanţa, un formular de notificare care se completează în două exemplare, unul dintre acestea fiind păstrat la sediul magazinului, împreună cu dovada de confirmare sau de primire, pentru a se prezenta, la nevoie, organelor de control. Aceste formulare, care trebuie depuse cu 15 zile înainte de reducerea efectivă a preţurilor, sînt direcţionate către Direcţia Corp Control a Primăriei Constanţa. În plus, agentul economic este obligat să depună, o dată cu notificarea, şi listele de inventar cu produsele la care se face reducerea, în care se specifică preţul vechi şi preţul nou, precum şi cantitatea. Cea mai mare reducere care se poate practica legal este vînzarea produselor la preţul de achiziţie. Potrivit lucrătorilor Serviciului Centrul de Informare Cetăţeni, pînă ieri au fost depuse de către comercianţii din municipiul Constanţa 18 notificări prin care aceştia anunţau perioadele în care doresc să aplice reduceri la colecţiile de iarnă. Angajaţii serviciului au anuţat însă că aceste notificări pot fi depuse şi după ce sezonul reducerilor va demara. Legistaţia în vigoare prevede faptul că orice anunţ sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de începere a vînzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operaţiunea nu implică toate produsele din magazin. Chiar dacă perioadele de reduceri ieftinesc o paletă foarte largă de articole, cele mai cunoscute şi mai extinse sînt cele practicate în magazinele de haine şi accesorii unde preţurile coboară cu 20% pînă la 70-80%.

În afară de perioadele stabilite de lege, magazinele pot practica şi alte forme de reduceri de preţ, în orice perioadă a anului, respectînd anumite prevederi. Pot fi organizate reduceri în cazuri cum ar fi vînzări de lichidare, pentru produsele comercializate în magazine de fabrică sau depozit de fabrică, pentru promoţii, pentru produse destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, pentru produse specifice unui anume eveniment, nevîndute în perioada respectivă şi pentru care este evident că nu mai pot fi vîndute în condiţii comerciale normale. În plus, pot fi comercializate la preţuri reduse produsele care nu au fost vîndute în termen de trei luni de la aprovizionare, cele susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată pînă la limita termenului de valabilitate, precum şi articolele al căror preţ de reaprovizionare s-a diminuat.