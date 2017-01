Doar 20% din valoarea izolării termice pentru proprietarii de apartamente

Guvernul va propune, în şedinţa de mîine, o ordonanţă de urgenţă prin care proprietarii de apartamente vor plăti doar 20% din costul lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor, o cotă de 30% va reveni autorităţilor locale şi 50% de la bugetul de stat. Ministrul Dezvoltării, Vasile Blaga, a precizat că fiecare proprietar va trebui să achite, în medie, 700 - 750 de euro. Blaga a mai declarat, la dezbaterile de ieri, din cadrul conferinţei Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, că Executivul ia în calcul prelungirea aplicării Ordonanţei 7/2006, la o perioadă de patru ani. În prezent, decizia de aplicare a ordonanţei, prin care se alocă fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii din spaţiul rural, se ia în calcul an de an. Ministrul a criticat şi decizia fostului Guvern, prin care unele fonduri care se virau la bugetele locale, cum este impozitul pe tranzacţiile imobiliare, s-au depus integral la bugetul de stat în 2008. \"Am convingerea că acest Guvern nu va face acelaşi lucru”, a adăugat Blaga. Guvernul Tăriceanu a decis ca, în 2008, impozitul pe tranzacţiile imobiliare să fie virat integral la bugetul de stat. Pînă la acea dată, 50% din taxă se ducea la bugetul local, 40% la bugetul general, iar 10%, în bugetul Agenţiei de Cadastru. Primarii marilor oraşe au criticat măsura, acuzînd că aceasta blochează proiectele de dezvoltare şi că acţionează împotriva descentralizării administrative.