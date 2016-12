Doar 20% dintre pacienţii cu scleroză multiplă primesc tratament

Doar 20% dintre pacienţii cu scleroză multiplă din România primesc tratament, costul acestuia fiind în cuantum de 15.000 de euro pe an, potrivit datelor statistice realizate de Societatea de Scleroză Multiplă din România (SSMR). \"Scleroza multiplă este o afecţiune invalidantă. Boala debutează cu simptome precum vedere înceţoşată, parestezii ale membrelor inferioare sau tulburări senzoriale, şi treptat degenerează. Starea pacientului se înrăutăţeşte, acesta îşi pierde acuitatea vizuală, coordonarea, mobilitatea şi poate ajunge în timp, în unele cazuri într-un ritm foarte rapid, şi la handicap sever. Astfel, fără tratamentul potrivit, speranţa de viaţă a pacienţilor se diminuează cu şapte până la 10 ani\", a declarat membrul Comitetului Ştiinţific Medical al SSMR, dr. Ovidiu Băjenaru. Preşedintele SSMR, Laurenţiu Lazăr, a adăugat că această boală nu este vindecabilă, însă tratamentul \"este vital, pentru că, administrat imediat după diagnosticarea bolii, încetineşte evoluţia acesteia şi în acelaşi timp îi permite pacientului să o ţină sub control\". \"În felul acesta calitatea vieţii pacientului se îmbunătăţeşte considerabil. Fiind o boală invalidantă, are un impact social puternic atât asupra vieţii pacientului, dar şi asupra celui care îl îngrijeşte - aparţinătorul. Pacienţii nu pot merge la serviciu, cei tineri au dificultăţi în a-şi întemeia o familie, nu se pot bucura de viaţă, sunt mereu legaţi de persoana care îi îngrijeşte, iar aceasta ajunge de cele mai multe ori să se izoleze şi ea de viaţa socială\", a adăugat Lazăr. Potrivit SSMR, în România, numărul persoanelor afectate de scleroză multiplă se estimează a fi între 8.000-10.000. \"Cea mai mare problemă în ţara noastră este accesul la tratament, pacienţii diagnosticaţi fiind plasaţi pe liste de aşteptare, precum şi accesul la terapii inovatoare deja folosite cu succes în UE, SUA, Elveţia, Australia\", susţin reprezentanţii SSMR.