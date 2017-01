Doar 48 de ore pînă la concertul lui Tiesto din România

Concertul celebrului DJ Tiesto de la Bucureşti se apropie cu paşi repezi, pînă la momentul recitalului rămînînd doar... 48 de ore. DJ-ul olandez va susţine, pe data de 1 decembrie, la Sala Polivalentă, un concert care va dura cinci ore, în deschidere evoluînd solista Jes Brieden. Evenimentul face parte din turneul de promovare a albumului „Elements of Life”. Biletele la concert sînt disponibile la preţul de 55 de lei, pe site-ul bilete.ro şi la preţul de 70 de lei, la intrare.

DJ-ul care a ocupat prima poziţie, timp de trei ani, în „DJ Mag Top 100”, a avut dintotdeauna, ca pasiune, muzica. Tiesto a mai fost de cinci ori în România, iar penultimul show a fost în octombrie 2006, la Sala Polivalentă. Supranumit şi „Olandezul Zburător”, Tiesto, pe numele său adevărat Tijs Verwest, a mixat în calitate de rezident în cele mai cunoscute cluburi din lume, „Ministry of Sound”, „Dorian Gray”, „Godskitchen”, „Amnesia” sau „Dance Valley”.

Printre cele mai cunoscute creaţii ale lui Tiesto se numără „Adagio For Strings”, „Lethal Industry”, „Love Comes Again” sau „Traffic” (prima melodie instrumentală din ultimii 23 de ani care a ajuns numărul 1 în topuri, în 2003). Remixul său la piesa „Silence” (apărut sub titulatura „Delerium featuring Sarah McLachlan” - n.r.) a fost prima melodie house difuzată vreodată la un radio FM în America de Nord şi a fost prezentă, timp de opt săptămîni, în Top 10 în Marea Britanie.

Tiesto a fost votat cel mai bun DJ de către cititorii revistei de specialitate „DJ Magazine”, timp de trei ani consecutiv, în 2002, 2003 şi 2004, iar în 2005 a fost detronat de Paul Van Dyk. DJ-ul a devenit, în luna mai a anului trecut, ambasador al organizaţiei nonguvernamentale olandeze „Dance4Life”, care luptă împotriva SIDA. A realizat imnul anti-SIDA al campaniei „Dance4life”, împreună cu Maxi Jazz, unul dintre componenţii trupei „Faithless”.