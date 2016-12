Doar 50% din români se spală pe mâini după ce merg la toaletă

Ministerul Sănătăţii şi cel al Educaţiei continuă, în 2010, campania privind importanţa spălării pe mâini, mai ales că studiile arată că aproape jumătate din români nu au acest obicei după utilizarea toaletei, iar un milion de oameni mor pe glob din cauza bolilor transmise de mânile murdare. \"Pentru că nu se spală pe mâini, un milion de oameni mor în lume din cauza bolilor transmise de murdărie. Un studiu realizat în România arată că jumătate dintre români nu se spală pe mânini după ce merg la toaletă, ceea ce este grav\", a declarat, ieri, manager Dove Liliana Caimacan, susţinătorul campaniei. Campania îşi propune educarea şcolarilor, dar şi a adulţilor. Medicii spun că oamenii trebuie să înţeleagă faptul că acest gest banal oferă cel mai sigur mijloc de prevenire a unor boli infecţioase digestive şi respiratorii, dar şi a Hepatitei A şi a gripei. \"Hepatita A este cunoscută ca boala mânilor murdare. La fel şi multe boli diareice. Gripa se transmite şi prin lipsa de igienă. Pe mâini există 4.700 de tipuri de microorganisme repartizate inegal. Un medic se spală pe mâini şi de 40 de ori pe zi. Pentru restul, este suficient spălatul înainte de masă, după folosirea toaletei şi de câte ori venim în contact cu persoane bolnave sau copii mici\", a declarat medicul chirurg plastician Dana Jianu. Medicii cred că familia este primul loc unde copiii trebuie învăţaţi să se spele pe mâni, dar şi că şcoala poate avea un rol important, mai ales învăţătorii. German Institute for Quality and Efficiency in Health Care a lansat recent un studiu care arată că banalul spălat pe mâini este, de fapt, cea mai puternică armă pe care o avem în faţa pandemiilor de gripă sau a virozelor respiratorii. Studiile asupra spălatului pe mâini au evidenţiat că această activitate banală duce la eliminarea mai multor bacterii şi viruşi decât toate complexele de vitamine aflate astăzi la mare modă.