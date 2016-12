Doar astăzi mai puteţi vota la ”Zece Oameni de Valoare”

15:17:05 / 28 Februarie 2014

OMUL ANULUI

Cred ca este absolut necesar sa acordam un vot de onoare,cometitivitate si mai ales de transmiterea idealurilor de prietenie, pace si colaborare intre toate tarile lumii si mai ales in europa., Ca ministru de interne este o inalta personalitate stimata si apreciata le toti locuitorii municipiului Medgidia si a intregii regiuni Dobrogea. Ma indigneaza profund imbecibilitatea comentatorului nr.1, care habar nu are dece se intampla in viata comunitatii dobrogene. Sa-ti fie rusine bai avorton basist.,