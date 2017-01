Doar cinci produse de asigurări pentru IMM-uri

Segmentul de sigurări pentru IMM-uri are în portofoliu, din 2001 încoace, doar cinci produse noi, însă este de aşteptat ca această piaţă să ia amploare în acest an, consideră general managerul brokerului de asigurări Capital&Alliance, Cristian Anghel. \"Puţine produse - sînt tentaţi să creadă majoritatea celor care aud acest lucru şi care sînt mai puţin generoşi în aprecieri cu o piaţă ce începe să se maturizeze… suficiente ar putea afirma însă ceilalţi”, apreciază Anghel. Business IMM, Primma Afacere, Start IMM, Business Class sînt tot atîtea denumiri de produse dedicate sectorului IMM. Toate au ceva în comun, asigurînd activele (clădiri, bunuri), răspunderea civilă generală, pierderile ce decurg din întreruperea activităţii, riscul de accidente şi boli profesionale al propriilor angajaţi. Diferenţele între cele cinci produse de asigurare sînt punctuale: unele oferă acoperire inclusiv pentru echipamentele electronice sau transportul de mărfuri, altele, pentru transportul numerarului, unele au perioade de asigurare mai mari de 1 an (pînă la 3 ani) ori despăgubesc riscul de avarii accidentale la instalaţii. O analiză a portofoliilor asigurătorilor în piaţă relevă faptul că riscurile de avarii şi furt împreună cu cele de răspundere civilă faţă de terţi pentru autovehicule înseamnă aproape 60% din portofoliul oricărui asigurător. “Deşi există produse dedicate (tailor made), nu greşesc dacă afirm că nu sînt corect promovate. Potenţialii clienţi, cei cărora aceste produse le sînt dedicate, nu le cunosc. Refuz să mai afirm că este vorba de lipsa de educaţie în asigurări pentru că nu mai este aşa. Diferenţa de promovare vine din strategiile de cross selling, aici cred că trebuie lucrat. Fără să supăr pe cineva, cred că foarte puţini operatori iau în calcul acest lucru. Vindem cel puţin 3.000.000 de poliţe RCA în fiecare final de an, probabil 30-40% dintre ele către un proprietar persoană juridică, iar 60-70% dintre acestea cu siguranţă IMM-uri. Un calcul simplu arată un potenţial de 540.000 de clienţi pentru produsele de asigurare dedicate IMM-urilor. Un rezultat impresionabil dacă multiplici acest număr cu o primă de asigurare medie per client IMM potenţial de 1.000 euro pe an şi rezultă 540.000.000 euro”, a sintetizat Anghel. El a mai precizat că lipseşte de pe piaţa autohtonă de asigurări pentru IMM-uri produsul iniţial, creat în anii \'70 şi care se numea “Business Owner\'s Policy” (BOP). Adresabilitatea lui era una personală, adică era destinat exclusiv proprietarului de firmă şi nu firmei. “La origini, acest produs oferea acoperire şi pentru riscurile de furt de către proprii angajaţi (Crime Insurance), o asigurare \"exotică\" pentru piaţa noastră chiar şi numai în forma ei simplă şi neataşată unui alt tip de contract complex de asigurare\", a concluzionat general managerul brokerului de asigurări Capital&Alliance.