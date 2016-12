Doar de opt lucruri au nevoie subalternii mulţumiţi

Nivelul de mulţumire al angajaţilor la locul de muncă este extrem de important pentru management, pentru că o afacere profitabilă nu se poate derula fără ca şi angajaţii să fie mulţumiţi. Interesant este că beneficiile sau creşterile salariale sunt cel puţin la fel de importante ca şi vorba bună. Şefii şi managerii care cultivă un mediu de lucru deschis, comunicativ, vor profita de avantajele de a dispune de subalterni mulţumiţi. Este nevoie de doar opt lucruri care, dacă sunt spuse de şefi, sporesc nivelul de satisfacţie la locul de muncă al angajaţilor.

Prima astfel de expresie este foarte simplă şi totuşi de multe ori foarte greu de auzit din gura unui şef: ”Este greşeala mea”. Este clar că echipa pe care o conduci ştie deja cine a greşit, dar dacă îţi recunoşti greşeala, câştigi mult mai uşor respectul subalternilor. Ignorarea propriilor greşeli, ca şef, va avea ca rezultat răcirea relaţiilor cu oamenii cu care trebuie să lucrezi, conform lui Brad Lomenick, preşedintele Catalyst şi autor al volumui ”The Catalyst Leader”. ”Sunt bucuros că faci parte din echipa noastră, din punct de vedere motivaţional”, aceasta este una dintre cele mai puternice fraze pe care le poate spune un manager, cel puţin aşa consideră Robert Denker, managing partner la r&d partners. ”Iată foaia de parcurs a companiei noastre şi viitoarele noastre obiective”, este încă o frază cu proprietăţi magice atunci când este auzită de subalterni din partea şefilor. ”Angajaţii doresc să ştie ce se întâmplă cu compania şi cu produsul muncii lor, iar organizaţiile şi companiile trebuie să comunice cât mai transparent cu angajaţii”, susţine Halley Bock, CEO şi preşedinte al Fierce Inc.

”Mulţumesc” este încă un cuvânt magic care are darul de a-i face pe oameni fericiţi pentru că îşi simt munca apreciată. Însă, pentru a mări nivelul de satisfacţie al angajaţilor, şefii ar trebui să le şi precizeze pentru ce le mulţumeşte. Acest lucru demonstrează că şeful este atent la rolul jucat de angajaţi şi le recunoaşte meritele. Spre exemplu, folosirea cuvântului mulţumesc în fraze de genul: ”Mulţumesc pentru că ai predat acel raport financiar cu o zi mai devreme de termenul limită” sau ”Mulţumesc că ai lucrat peste program ieri pentru a rezolva cutare problemă\" are efecte semnificativ mai bune asupra angajaţilor”, susţine Gordon Veniard, membru fondator la The Ven Works. ”Iată de ce” este o formulă pe care angajaţii doresc să o audă atunci când este cazul. Angajaţii vor să fie informaţi cu privire la strategiile urmate de companie şi nu să răspundă orbeşte la comenzi. Câteodată poate fi greu pentru un şef să se justifice, dar angajaţii vor să audă de ce şi ceea ce aud îi poate motiva să lucreze mai bine, conform lui Reid Carr, preşedinte şi CEO al companiei Red Door Interactive.

”Ştiu că mereu pot conta pe tine pentru cutare lucru”, cu menţiunea că este importantă precizarea acelui lucru. Oamenii în general apreciază atunci când li se recunosc anumite puncte forte sau talente specifice. Orice frază venită din partea conducerii în care este apreciată o anumită calitate a unui angajat are un efect extraordinar asupra moralului acestuia. ”Poate părea simplu, dar de multe ori este foarte greu pentru şefi şi manageri să recunoască aceste calităţi ale angajaţilor”, crede Liz Trotter, proprietar al American Maid Cleaning. Un ”cred în tine” spus la timpul lui înseamnă de asemenea foarte mult pentru urechile subalternilor, conform lui Scott Ragusa, preşedinte al WinterWyman Contract Staffing. Nu în ultimul rând este important să-i întrebi pe angajaţi ce părere au. ”Firma mea este mică, are doar 10 angajaţi şi lucrăm cu toţii la mai multe proiecte simultan”, a explicat şi Hassan Bawab, CEO la Magic Logix. Din acest punct de vedere este de o importanţă vitală să obţinem feedback şi să se cunoască şi părerile celorlalţi.