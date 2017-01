Doar finală mică pentru CVM Tomis

CVM Tomis Constanţa a ratat şi ultimul obiectiv al acestui sezon, cucerirea titlului de campioană naţională, după ce a pierdut finala Cupei României şi a fost eliminată prematur din Cupele Europene. Deşi pornea favorită în semifinala cu Explorări Baia Mare, formaţia constănţeană a pierdut meciurile jucate pe teren propriu, iar în deplasare nu a reuşit decât o victorie. Aseară, în Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare, voleibaliştii maramureşeni s-au impus în meciul 4 cu scorul de 3:2 (16:25, 25:20, 18:25, 25:23, 15:9), astfel că disputa s-a încheiat cu scorul general de 3-1 pentru Explorări. CVM Tomis va juca finala mică a Diviziei A1 la volei masculin, cu Dinamo Bucureşti, şi are asigurată participarea în ediţia viitoare a Cupei Challenge. Finala mică se va disputa tot în sistemul “cel mai bun din cinci partide”, primele două întâlniri urmând să se desfăşoare pe 16 şi 17 aprilie, la Bucureşti.

AL CINCILEA MECI DE CINCI SETURI! Victoria de marţi le-a dat aripi constănţenilor, care au început în forţă jocul de miercuri, însă băimărenii au egalat imediat. Tomis a condus cu 2:1 la seturi şi 21:20 în setul 4, dar gazdele au revenit extraordinar şi s-au distanţat de la 23:23. Miklashevich, principalul atacant al echipei oaspete, a început să dea semne de oboseală după ce a realizat primele două puncte din setul decisiv, apoi totul s-a rupt pentru Tomis, din cauza erorilor la preluare. De la 7:6, băimărenii au făcut 12:6, iar publicul şi-a purtat favoriţii spre o nesperată calificare în finală. A fost al cincilea meci consecutiv de cinci seturi între Baia Mare şi Constanţa: unul în sezonul regulat şi patru în play-off! Pentru formaţia constănţeană, antrenată de Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală, au evoluat în partida de ieri următorii jucători: Lescov - Miklashevich, Began, Macovei, David, Pavel şi Marquinho - libero (au mai jucat: Minchev, Hildebrand şi Spînu). Au arbitrat: Nicolae Cristea (Cluj) şi Bogdan Stoica (Bucureşti).

În cealaltă semifinală, Remat Zalău s-a impus în faţa lui Dinamo Bucureşti cu scorul general de 3-1. Ieri, Remat a câştigat cu 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) şi va juca finala mare a campionatului cu Explorări Baia Mare, tot în sistemul “cel mai bun din cinci partide”, cu primele două jocuri la Baia Mare, pe 16 şi 17 aprilie.

PATRU CARTONAŞE ÎN MECIUL DE IERI. Tensiunea partidei şi-a spus cuvântul în ambele tabere în jocul de ieri, de la Baia Mare, iar Viktor Sidelnikov a primit cartonaş galben, pentru proteste, la scorul de 16:11 pentru gazde în setul 2. La finalul setului, Neamţ şi Began au avut o altercaţie, iar arbitrii l-au sancţionat pe băimărean cu cartonaş galben (setul 3 a început de la scorul de 1:0 pentru Tomis) şi pe constănţean cu cartonaş roşu (Began n-a avut voie să joace în acest set). Sidelnikov a mai protestat şi în setul 3, la o minge acordată gratuit gazdelor, la scorul de 12:8 pentru Tomis, văzând şi el cartonaşul roşu!

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Meciul de ieri s-a pierdut din cauza greşelilor individuale şi după ce a obosit Miklashevich. Calificarea însă am ratat-o la Constanţa, în primul meci, când am pierdut de la 2:0 la seturi şi 23:20 pentru noi. Echipa s-a relaxat inexplicabil şi greu a reuşit să-şi mai revină. E păcat că în doar şase zile am pierdut tot ce am muncit nouă luni” - Milen Uzunov (director sportiv CVM Tomis Constanţa).

„Le mulţumesc jucătorilor pentru felul cum au abordat meciurile de la Baia Mare, însă rămân nemulţumit şi nelămurit de felul cum s-au prezentat la primele două partide, pierdute la Constanţa. Au fost şi greşeli administrative în pregătirea acelor meciuri, adversarii au fost desconsideraţi, ceea ce ne-a dus în situaţia de a rata finala. Înaintea meciurilor de la Constanţa echipa nu a intrat în cantonament pentru două zile, aşa cum era stabilit pentru partidele foarte importante de pe teren propriu. Pentru prima oară în şase ani nu ocupăm locul 1 sau 2 în campionat, nu câştigăm Cupa României şi toată lumea va răspunde pentru aceste eşecuri. Pentru jucători este uşor. Ei vin şi pleacă, dar pentru club este mai greu, pentru că trebuie să suporte aceste nerealizări. Nu poţi câştiga însă tot timpul. Îmi pare rău că am pierdut campionatul, dar am avut şi ghinion în acest sezon, cu atâtea accidentări. Aş vrea să mă refer şi la meciul decisiv de miercuri, în care arbitrii au fost mult prea exigenţi cu echipa noastră în primele trei seturi, din câte am auzit. Aştept să văd înregistrarea meciului şi să-mi fac o părere. Nu ştiu în ce măsură prezenţa domnului Radu Farmuş, observatorul partidei, pe lângă arbitri a dus la enervarea jucătorilor noştri. Sigur, nu am pierdut din cauza arbitrilor, pentru că şi noi puteam să ne concentrăm mai mult în ultimele două seturi. Felicit jucătorii din Baia Mare. Au fost admirabili, iar noi am fost şchiopi şi surzi. Îi felicit totuşi pe jucătorii mei, pentru că s-au mobilizat exemplar la Baia Mare şi au fost foarte aproape să aducă meciul decisiv la Constanţa” - Sorin Strutinsky (preşedinte CVM Tomis Constanţa).