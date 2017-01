Doar focurile de artificii au dat… culoare show-ului

Festivalul „Euro Callatis” a ajuns la final, iar spectatorii prezenţi în Portul Turistic din Mangalia, în ultima seară, au fost numeroşi. Din programul ultimului show au făcut parte nume importante ale muzicii, mai ales ale stilului etno-dance. Ediţia cu numărul IX a festivalului s-a încheiat cu recitaluri susţinute de Felicia Filip, „K1”, „Hi-Q”, „Mandinga”, „Class”, „Activ”, „Cornelia Tihon, Andreea Moldovan, Elvin Dandel, „Ro-mania” şi „Rednex”. După cîteva zile de absenţă, controversatul cuplu Monica şi Irinel Columbeanu şi-a făcut apariţia, rămînînd, pentru prima dată la ediţia din acest an, pînă la finalul show-ului. Ca şi în serile precedente, nu au lipsit micile „scăpări” ale prezentatoarei Adelina Elisei, care nu a scos aproape… nicio vorbă, deşi se afla alături de un om de televiziune cu experienţă, Dan Negru. Îmbrăcată într-o rochie de culoare bleu, creată de cunoscutul designer Agnes Toma, iubita nu mai puţin faimosului sportiv Cristi Chivu a reuşit să fie o prezenţă anostă pe scenă. Nu acelaşi lucru s-a putut spune despre ea în culise, unde mînca la repezeală, uitînd de graţia unei adevărate domnişoare sau fuma foarte nervoasă.

„Rednex” a cîntat doar piese vechi

Seara a fost deschisă de recitalul susţinut de trupa „Mandinga”, care a reuşit să încingă spiritele în rîndurile publicului. Din show-ul serii a făcut parte şi desemnarea titlului de „Miss Diaspora”, pentru cele 11 aspirante la… coroniţă terminîndu-se emoţiile. După îndelungi deliberări, juriul, din care a făcut parte şi Elena Udrea, a decis: pe locul al treilea s-a clasat Andreea Filipoi din Germania, locul secund a revenit Marinei Kabic din Serbia, în timp ce titlul de „Miss Diaspora” a… plecat peste Ocean, la Ana Sophia Marcu, în vîrstă de 23 de ani, din Statele Unite ale Americii. „Mă simt extrem de fericită, a fost un… şoc surprinzător de plăcut, chiar dacă îmi doream să cîştig. Nimic nu poate înlocui sentimentul pe care îl ai cînd ţi se strigă numele pe scenă! Sînt extraordinar de fericită, a fost multă muncă, multe învăţături din această experienţă, dar, pînă la urmă, efortul a meritat şi totul a fost minunat”, a mărturisit „Miss Diaspora” 2007. Pe lîngă cele trei frumuseţi de pe podium, au mai fost acordate şi două premii ale publicului, care au ajuns la Andreea Ripan din Irlanda şi la Alexandra Mandrea din Franţa.

În ciuda faptului că în ultima seară a Festivalului „Euro Callatis” urma să urce pe scenă binecunoscuta trupă „Rednex”, au existat probleme de sonorizare, microfonia fiind la… ea acasă. Felicia Filip şi grupul „K1” au susţinut un recital de senzaţie, însă una dintre cele mai aşteptate trupe ale serii, „Hi-Q”, nu a reuşit să se ridice la nivelul… propriilor aşteptări, ultimul extras pe single, „Bună dimineaţa”, fiind interpretat live, dar nu aşa cum ar fi trebuit. Surpriza serii a constituit-o tot grupul „Hi-Q”, care a fost singura formaţie care a făcut bis la Festivalul „Euro Callatis”. Chiar dacă publicul a apreciat prestaţia celor de la „Hi-Q”, Nico, Florin şi Mihai nu au fost prea încîntaţi de ceea ce au realizat pe scenă. În schimb, marea soprană Felicia Filip a fost mulţumită de ceea ce se petrece la festival. „Pe scena Callatis-ului, mă simt ca acasă, foarte bine, cu atît mai mult cu cît este, deja, o tradiţie, de mare calitate. Callatis-ul este, din an în an, mai bogat, mai matur, mai frumos şi mai bine organizat. M-am simţit foarte bine, cred că a văzut toată lumea ce descătuşare de dragoste am avut în momentul în care am apărut pe scenă, dragoste pe care am primit-o cu aceeaşi dragoste”, a declarat Felicia Filip.

Unul dintre cele mai amuzante momente ale serii l-a avut ca protagonist pe Dan Negru, care aproape că se pierduse în poşeta unei colege, tot căutînd ceva…

Finalul a aparţinut trupei „Rednex”, care, în ciuda faptului că a fost cea mai bine plătită formaţie din festival, a cîntat doar trei piese, toate fiind din vechiul repertoriu. Doar focurile de artificii care au luminat cerul din Portul Turistic Mangalia au dat un plus de culoare ultimei seri de festival, care s-a dovedit a fi sub aşteptări…