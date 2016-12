Doar jumătate din gropile de gunoi din judeţ au fost închise

Termenul limită pentru închiderea gropilor neconforme de depozitare a gunoiului impus de Comisia Europeană (CE) după intrarea ţării noastre în Uniunea Europeană (UE) a expirat, ieri, însă lipsa banilor, dar şi greutatea cu care pot fi depuse proiecte pentru accesarea fondurilor europene i-au adus pe primarii constănţeni în imposibilitatea de a amenaja gropi ecologice pentru depozitarea gunoiului. În plus, autorităţile locale se confruntă şi cu lipsa respectului pentru mediul înconjurător din partea unui număr considerabil de locuitori. La Bruxelles, pe parcursul negocierilor pentru capitolul de mediu, România s-a angajat să sisteze pînă pe 16 iulie depozitarea în 137 de depozite din zona urbană, reprezentînd cca. 427 ha, şi în cele 101 de depozite de deşeuri municipale rămase, reprezentînd cca. 301 ha, între 16 iulie 2009 şi 16 iulie 2017. Din 18 depozite de deşeuri amenajate în România, considerate conforme, 11 au fost construite înainte de introducerea în legislaţia naţională a normelor europene privind depozitele de deşeuri. Depozitele conforme se află la Constanţa, Chiajna, Brăila, Piatra Neamţ, Sighişoara, Sibiu - Cristian, Ploieşti-Boldeşti, Vidra, Glina, Băicoi şi Campina-Băneşti. Costurile de investiţii necesare pentru asigurarea conformării depozitelor municipale existente au fost estimate la 1.775 milioane de euro. Odată cu expirarea termenului limită pentru închiderea gropilor de gunoi neconforme, România riscă procedura de infringement, pentru că nu a închis toate gropile neconforme cu standardele UE. Într-o conferinţă de presă organizată, ieri, ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, a atenţionat autorităţile locale că CE ar putea trimite în două luni o scrisoare către România ca să constate dacă s-au respectat angajamentele asumate privind închiderea gropilor municipale neconforme. El a precizat că, pînă ieri, din cele 78 depozite municipale neconforme care trebuiau închise, şi-au sistat activitatea doar 19, însă este optimist şi crede că România va scăpa de sancţiuni.

Albeşti, Costineşti şi Ovidiu au gropi ecologice

La Constanţa, din datele transmise de primarii celor 70 de unităţi administrativ-teritoriale, există aprox. 200 de gropi de gunoi amenajate în fiecare localitate, unele sate avînd chiar şi cîte două depozite de gunoi, cum este cazul satelor care fac parte din comuna Deleni. Din acest total, aprox. jumătate sînt deja închise, iar pentru depozitarea deşeurilor de grajd şi cel menajer s-au găsit alternative, 50 de gropi sînt în curs de închidere, iar trei comune constănţene (Albeşti, Costineşti şi Ovidiu) au deja gropi ecologice în care depozitează deşeuri şi comunele vecine care nu au încă gropi ecologice şi le-au închis pe cele neconforme. Primăria Grădina, care se află la o distanţă considerabilă de localităţile cu gropi de gunoi conforme din judeţ, a început deja demersurile pentru amenajarea unei gropi ecologice şi a unor platforme de gunoi în apropierea comunei, iar proiectul, derulat prin Fondul de Mediu, se află deja în stadiul efectuării studiului de fezabilitate. Pînă atunci, Primăria Grădina transportă deşeurile la groapa de gunoi de la Hîrşova, care, în ciuda faptului că nu este conformă, va mai rămîne deschisă pînă anul viitor, conform termenului dat de CE.

La Cobadin, locuitorii sînt acoperiţi de deşeuri

Primarii constănţeni reclamă faptul că perioada stabilită de CE pentru închiderea depozitelor neconforme de gunoi a fost mult prea mică. La Cobadin, primarul Cristian Telehoi spune că, din martie, cînd Garda de Mediu le-a comunicat să strîngă toate deşeurile de pe raza comunei, pînă în prezent, nu a avut suficient timp să transfere tonele de gunoaie către gropile conforme din judeţ. „Am strîns aprox. 30% din deşeurile de pe raza întregii comune, însemnînd tone de gunoaie de la peste 10.000 de locuitori şi tot nu am reuşit să le strîngem pe toate. Şi dacă le strîngem, problema este unde le depunem şi cu ce bani”, a declarat Telehoi. Mai mult, pentru a stăvili tentaţia locuitorilor de a arunca gunoiul la întîmplare, Primăria Cobadin a pus în aplicare o hotărîre de Consiliu Local prin care sancţionează persoanele fizice care depozitează necorespunzător gunoiul. Situaţia nu este nouă nici pentru restul localităţilor constănţene, însă lipsa banilor îi împiedică să ia măsuri pentru o mai bună protecţie a mediului. Şi la Oltina, oamenii au început să arunce gunoaie pe străzi, după ce au fost închise gropile de gunoi.

Spre deosebire de Cobadin, unde groapa din localitate este în curs de închidere şi se lucrează la transferul deşeurilor de pe raza comunei, la Ciobanu, administraţia locală nu are resursele necesare pentru închiderea gropii de gunoi, în schimb a informat cetăţenii să nu mai arunce la întîmplare gunoaiele, eventual să le depoziteze în propriile gospodării, pînă se găsesc alte soluţii. Primarul Ioan Suciu este însă sceptic în ce priveşte închiderea gropilor, atît timp cît se strîng cantităţi imense de deşeuri. „Cînd o să ne anunţe că la groapa de gunoi de la Glina o să fie iarbă, atunci cred că o să putem închide şi noi groapa de gunoi, dar pînă atunci nu cred să fie posibil”, a declarat Suciu. La fel de resemnat este şi primarul din Cuza Vodă, Eugen Dumitru, care spune că a lăsat deschise două gropi pentru a avea unde să depoziteze deşeurile. „Nu avem fonduri nici pentru a face un contract cu un operator care să vină să ridice gunoiul. Cine va veni în control nu are decît să ne amendeze. După ce am primit prima amendă, am închis Primăria şi am plecat”, a declarat primarul.

Colectare selectivă a deşeurilor la Deleni

Un amplu proiect de sortare a deşeurilor menajare, primul de acest fel în judeţul Constanţa, menit să scoată din impas opt localităţi constănţene, se află în derulare la Deleni. Proiectul se realizează în colaborare cu şapte comune constănţene: Adamclisi, Ion Corvin, Băneasa, Oltina, Lipniţa, Aliman şi Ostrov. Investiţia se ridică la peste un milion de euro, din care UE contribuie cu peste 950 de mii de euro. În cele opt comune vor fi amenajate 90 de platforme de precolectare a deşeurilor la instituţiile publice şi în zonele de blocuri, iar 10 autogunoiere autocompactoare vor prelua gunoaiele de la fiecare casă. Un alt proiect pentru amenajarea unei rampe de transfer pentru strîngerea şi selectarea gunoiului, printr-o investiţie a CJC, se mai derulează la Tîrguşor, la care vor lua parte aprox. 20 de localităţi constănţene.