Doar jumătate dintre firme vor da prime de Crăciun

În acest an, în pragul Sărbătorilor, doar jumătate din firmele care anul trecut au acordat prime, îşi mai permit să facă acest lucru. Astfel, doar 54,6% dintre firme vor acorda prime, acestea fiind însă cu 69% mai mici decât anul trecut, potrivit unui studiu realizat de Paylogic. \"Din cei 11.487 de angajaţi, aproximativ 6.600 angajaţi vor primi primă anul acesta, în scădere faţă de anul trecut când au primit primă 10.742 de angajaţi din 14.423. Sumele acordate ca primă au scăzut cu 69%\", se mai arată în studiul realizat la nivelul a 86 de companii şi publicat ieri. Cele mai dramatice scăderi au loc în domeniul auto, unde studiul a evidenţiat un declin cu aproximativ 50% mai mare decât media celorlalte domenii analizate. Firmele care vor acorda prime au apreciat că acestea vor fi în sumă fixă şi vor reprezenta doar 38% din totalul primelor acordate anul trecut. Media primelor acordate anul trecut a fost de aproximativ 605 lei/angajat, în timp ce anul acesta nivelul mediu al primelor va fi mai mic de 230 lei/angajat. \"Marea majoritate a firmelor preferă, anul acesta, ca primele să fie acordate sub formă de sumă fixă, de multe ori egală pentru toţi angajaţii, pentru a transmite un mesaj de apreciere către aceştia, fără a face discriminări între ei, dar cu un mesaj clar care să sublinieze atenţia pe care o acordă cheltuielilor suplimentare\", se mai arată în studiu. În plus, din cele 86 de firme, niciuna nu va acorda cel de-al 13-lea salariu drept primă de Crăciun, în timp ce anul trecut 30% dintre firme au apelat la acest tip de bonus. Unele companii de producţie au decis să nu premieze toţi angajatii, ci numai pe cei performanţi, susţine Paylogic. Studiul a mai evidenţiat că, dacă anul trecut raportul plăţilor cu cash a fost de 76% faţă de numai 24% în tichete cadou, în 2009, primele acordate vor fi 65% sub formă de tichete cadou şi numai 35% cash. \"Majoritatea companiilor au ales ca model de acordare a primelor tichetele cadou. Această decizie este influenţată şi de posibilitatea ca această cheltuială să devină deductibilă\", a precizat Paylogic. În acest an, niciuna dintre firmele participante la studiu nu va acorda primele sub formă de produse proprii. Studiul conţine informaţii de la 86 firme private cu 11.487 de angajaţi şi activităţi în domeniile auto, medical, financiar şi servicii. Firmele participante la studiu au sedii în toată ţara.