Doar manualele claselor I şi a II-a vor fi schimbate

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a declarat că ministerul va începe procedura de achiziţie pentru manualele aferente claselor întâi şi a II-a, celelalte urmând să fie declanşate după ce se anunţă planurile-cadru şi programele de studio. „Procesul de schimbare a manualelor este unul care durează patru-cinci ani. Am discutat şi la întâlnirea cu directorii, nu există nicio variantă în care să schimbi toate manualele peste noapte, fiindcă manualele se schimbă odată cu primul an al ciclului, adică clasa întâi, a V-a, a IX-a. În clasa a V-a nu puteam să demarăm (schimbarea manualelor - n.r.), pentru că nu ştiam dacă gimnaziul se termină la sfârşitul clasei a VIII-a sau a IX-a”, a explicat el. Pricopie a reamintit că Legea Educaţiei nr. 1 din 2011 a introdus o schimbare, şi anume, aceea că ultimul an de studii din ciclul gimnazial devenea clasa a IX-a şi se reducea durata studiilor liceale de la patru ani la trei ani. „Aceasta era o măsură, din punctul meu de vedere şi al multor colegi din sistem, nu doar din minister, greşită, aşa că am revenit asupra acestui lucru, l-am corectat, acum avem tot cadrul legislativ pentru a merge mai departe”, a declarat Pricopie.