Doar o minune...

Cu numai un punct obţinut în patru etape din actuala ediţie a UEFA Europa League, vicecampioana României şi-a luat adio de la calificarea în 16-imile de finală ale competiţiei. De acum încolo, echipa gorjeană poate juca relaxat şi poate încerca să obţină cât mai multe puncte, care se plătesc din ce în ce mai bine chiar şi în cea de-a doua competiţie europeană. Dar, pentru antrenorul Cristi Pustai, deplasarea în Ucraina poate fi destul de grea, Pandurii având mulţi absenţi. De altfel, gorjenii au inclus doi juniori în lotul pentru meciul din această seară, programat de la ora 22.05 (în direct la Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1), pentru a avea 18 jucători trecuţi pe foaia de joc! Echipa probabilă de start a Pandurilor ar putea arăta astfel: Mingote - Pleaşcă, I. Rada II, Paraskevas (cpt.), Momcilovic - Breeveld, C. Cristea - Buleică, Eric, Distefano - Adrovic. În celălalt meci din Grupa E, tot de la ora 22.05 (Dolce Sport 2), Pacos Ferreira va întâlni pe AC Fiorentina. Clasament Grupa E: 1. AC Fiorentina 12p (golaveraj: 10-2), 2. Dnipro 9p (6-2), 3. Pandurii 1p (2-7), 4. Pacos 1p (1-8).

În această etapă, nu mai puţin de patru meciuri sunt programate în devans, vremea friguroasă din fostul spaţiu sovietic impunând disputarea partidelor din această zonă ceva mai devreme.

Programul din această seară - ora 17.00 - GRUPA L: Shakhter Karagandy - PAOK Salonic (Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1); ora 19.00 - GRUPA A: Kuban Krasnodar - St. Gallen (Dolce Sport 1); GRUPA D: Rubin Kazan - NK Maribor; GRUPA K: Anji Mahacikala - Sheriff Tiraspol (Digi Sport 1); ora 20.00 - GRUPA G: Rapid Viena - FC Thun, KRC Genk - Dynamo Kiev. Clasament: 1. Genk 8p (6-4), 2. Dynamo 7p (7-3), 3. Thun 3p (2-5), 4. Rapid 3p (5-6). GRUPA H: FC Sevilla - Estoril Praia (Digi Sport 3), Slovan Liberec - SC Freiburg. Clasament: 1. Sevilla 8p (6-3), 2. Slovan 6p (6-5), 3. Freiburg 3p (3-5), 4. Estoril 2p (3-5). GRUPA I: HNK Rijeka - Vitoria Guimaraes, Olympique Lyon - Betis Sevilla. Clasament: 1. Betis 8p (3-1), 2. Lyon 6p (3-2), 3. Vitoria 4p (5-3), 4. Rijeka 2p (2-7). GRUPA J: Legia Varşovia - Lazio Roma (Dolce Sport 2), AS Trabzonspor - Apollon Limassol. Clasament: 1. Trabzonspor 10p (9-4), 2. Lazio 8p (6-4), 3. Apollon 4p (3-4), 4. Legia 0p (0-6). GRUPA K: Tromso IL - Tottenham Hotspur (Digi Sport 2). Clasament: 1. Tottenham 12p (9-1), 2. Anji 7p (2-2), 3. Sheriff 2p (2-5), 4. Tromso 1p (1-6). GRUPA L: AZ Alkmaar - Maccabi Haïfa. Clasament: 1. PAOK 8p (6-4), 2. Alkmaar 8p (4-2), 3-4. Shakhter şi Maccabi 2p (4-6); ora 22.05 - GRUPA A: Swansea City - CF Valencia (Digi Sport 2). Clasament: 1. Valencia 9p (10-6), 2. Swansea 8p (6-2), 3. St. Gallen 3p (5-9), 4. Kuban 2p (2-6). GRUPA B: Ludogorets Razgrad - PSV Eindhoven (Digi Sport 3), Chornomorets Odessa - Dinamo Zagreb. Clasament: 1. Ludogorets 10p (7-1), 2. PSV 7p (4-2), 3. Chornomorets 4p (3-5), 4. Dinamo 1p (1-7). GRUPA C: Esjberg fB - Standard Liège, Elfsborg IF - Casino Salzburg. Clasament: 1. Casino 12p (11-3), 2. Esjberg 9p (6-4), 3. Standard 1p (4-8), 4. Elfsborg 1p (2-8). GRUPA D: Wigan Athletic - Zulte Waregem. Clasament: 1. Rubin 10p (11-3), 2. Wigan 5p (4-3), 3. Zulte 4p (2-7), 4. Maribor 3p (6-10). GRUPA F: APOEL Nicosia - Maccabi Tel Aviv, Girondins Bordeaux - Eintracht Frankfurt. Clasament: 1. Eintracht 9p (10-4), 2. Maccabi 7p (6-5), 3. APOEL 4p (3-6), 4. Bordeaux 3p (4-9).