Doar o săptămînă pînă la prima probă a examenelor naţionale

Peste exact o săptămînă, elevii claselor a VIII-a vor susţine prima probă a examenelor naţionale. Luni, 18 iunie, examenele vor debuta cu proba la limba şi literatura română, cînd aproape 230.000 de elevi vor susţine unul dintre cele mai importante examene din viaţa lor. Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a declarat că nu a luat nicio măsură sporită de securitate pentru a împiedica elevii care deja ştiu rezolvările să copieze şi nici nu a majorat semnificativ plata profesorilor supraveghetori sau a celor evaluatori pentru a-i motiva să fie corecţi. „Copiatul nu va fi o problemă”, spunea Adomniţei cu ocazia unei conferinţe de presă. Siguranţa ministrului se bazează pe faptul că, subiectele fiind deja publice, nu vor putea fi furate, copiate sau vîndute. Această soluţie nu rezolvă însă criza profundă a sistemului de învăţămînt românesc, a cărui primă calitate este aceea de a fi corupt. Cei peste 230.000 de elevi de clasa a VIII-a, care au încheiat, vineri, cursurile anului şcolar 2006/2007, sînt prima generaţie pe care ministrul Adomniţei experimentează noul sistem al publicării variantelor de subiecte pe internet. La ediţia din acest an, 228.429 elevi sînt înscrişi şi repartizaţi în 1.043 centre de examen. Lucrările acestora vor fi corectate în 192 centre de evaluare. Examenul conţine trei probe obligatorii pentru elevii care au absolvit cursurile în şcoli cu predare în limba română, anume limba şi literatura română, matematică şi istoria românilor sau geografia României, în funcţie de opţiunea fiecărui candidat. Elevii care au absolvit cursurile clasei a VIII-a la o unitate şcolară cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor susţine şi o probă de limbă maternă. Pentru această probă s-au înscris 12.299 elevi, potrivit datelor Ministerului Educaţiei (MEdCT). Testele naţionale se organizează în vederea realizării selecţiei şi repartizării absolvenţilor de clasa a VIII-a în clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau a şcolii de arte şi meserii. Procedura de selecţie privind accesul absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a are în vedere media la testele naţionale, cu o pondere de 50% şi media de absolvire a claselor a V-VIII, cu o pondere de 50%. La testele naţionale au dreptul să se înscrie atît persoanele care au promovat clasa a VIII-a de gimnaziu din seria curentă, cît şi cele din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de capacitate sau testele naţionale, indiferent de vîrstă. Cît despre învăţămîntul de stat sau particular, aici nu există diferenţe, deoarece toţi candidaţii au dreptul să susţină testele naţionale, fără taxă.