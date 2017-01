Doar o săptămînă pînă la prima semifinală a Eurovisionului românesc

Emoţiile sînt în creştere pentru cei 24 de interpreţi care vor concura în cele două semifinale ale Eurovisionului românesc, pînă la prima semifinală mai fiind doar o săptămînă. Semifinalele Eurovision sînt programate pe 27 şi 29 ianuarie, iar marea finală va avea loc pe 31 ianuarie. Piesele selecţionate pentru cele două semifinale sînt: „Pleacă” - interpret: Tina (ex. „POPS”), „Sunny Days” - interpret: „Zero”, „The balkan girls” - Elena Gheorghe, „Purple” - „Tabassco”, „Go on” – interpret: Adrian Molnar, „Perdoname”, interpret: Juan Xavier, „Disco Maniacs” - Nico & Moni-k, „Nu am cu cine” - interpret: „Red Blonde”, „Stop” - interpret: Cătălin, „Can you forgive”, interpret: Costi, „I feel your presence”, interpret: Irina Popa, „Don\'t leave” - Alin Nica, „Strigă” - „Popa’s Band”, „The love is the life” - „Etnic”, „Nothing gonna change” - interpret: Besa Kokedhima (din Albania), „A girl like me” - Alexa, „Take the chance” - Floriana Pachia, „Everyday” - Adina Drăgoescu, „You are my love” - Cristina Şchiopu, „Dear Mama” - „Blaxy Girls”, „Love was never her friend” - „Dalma”, „Round & round” - „Imba”, „Someone like you” - Romeo Zaharia, „One last night” - Alexa.

În acest an, organizatoarea evenimentului, Televiziunea Română, s-a gîndit să dea un aer… proaspăt competiţiei, dar şi emisiunilor în cadrul cărora se vor desfăşura cele două semifinale şi finala. Prin urmare, show-urile televizate vor fi moderate de celebrii DJ ai unui cunoscut post de radio, Orlando, Escu şi Popescu. Mai mult decît atît, în acest an, ideea pe care a fost structurată ediţia naţională Eurovision are la bază îmbinarea a două activităţi extrem de iubite de publicul român, muzica şi fotbalul, pentru că anul 2009 înseamnă cea de-a 11-a participare a României la Eurovision. De aceea, pe parcursul show-urilor din semifinale, dar şi din finală, echipa organizatoare, alături de gazdele Orlando, Escu şi Popescu, îşi propun să găsească al 11-lea „jucător” care să aducă succes României, anul acesta, la Moscova.

Concursul internaţional Eurovision 2009 se va desfăşura pe data de 16 mai 2009, la Moscova. Anul trecut, România a fost reprezantată de Nico şi Vlad Miriţă, cu piesa „Pe o margine de lume”, dar, din păcate, cei doi artişti s-au clasat doar pe locul 20.