Doar o treime din copii, testaţi pentru boli genetice

Doar 33% dintre nou-născuţi sînt testaţi pentru boli genetice în ţară, iar în jur de 20 de copii se nasc anual cu fenilcetonurie şi jumătate dintre ei mor pentru că au fost diagnosticaţi prea tîrziu, fiind un semnal de alarmă tras de medici la o conferinţă de screening neonatal. În România în prezent, în jur de 20 de copii se nasc anual cu fenilcetonurie, o boala genetică gravă, şi jumătate dintre ei mor pentru că au fost diagnosticaţi prea tîrziu, iar o treime dintre ei suferă din punct de vedere neurologic. Restul se dezvoltă normal în anumite condiţii stricte, cel mai important criteriu de supravieţuire fiind dieta alimentară. În ţară, doar 33% dintre nou-născuţi sînt testaţi pentru boli genetice, adică pentru două, respectiv fenilcetonuria şi hipotiroidismul congenital, pe cînd în Austria se realizează teste bebeluşilor pentru 29 de boli, iar în America pentru 44. Testarea constă în recoltarea cîtorva picături de sînge din călcîi pe o hîrtie de filtru în primele 48-72 ore de viaţă şi trimiterea acestor probe către un laborator specializat. În cadrul evenimentului „Screening-ul neonatal - o şansă la viaţă”, specialiştii au subliniat obligativitatea testării nou-născuţilor în maternitate, pentru a se descoperi bolile metabolice şi genetice grave, în timp util, pentru a putea preveni apariţia leziunilor ireversibile şi chiar a morţii. „Bolile metabolice pot să nu se manifeste de la naştere şi o mică întîrziere în stabilirea diagnosticului poate determina apariţia unor leziuni ireversibile. Din păcate, toate aceste boli au mecanism genetic şi există riscul reapariţiei lor la sarcinile ulterioare. Dieta are un rol esenţial în influenţarea evoluţiei bolii”, este de părere medicul Paula Avram, iniţiatoarea şi coordonatorea evenimentului. „Toţi copiii diagnosticaţi tîrziu de fenilcentonurie - chiar mai tîrziu de 3-4 luni de viaţă - sînt oligofreni, retardaţi. Sînt nişte legume. Pentru că viaţa lor depinde de o dietă fără proteine”, a spus Carmen Cordea, preşedintele Asociaţei „PKU - Life Romania”, care este şi mama unei fetiţe diagnositicate la timp cu fenilcetonurie. Ea a explicat că, pentru ca aceşti copii să se dezvolte normal, au nevoie de stricteţe şi de un substitut proteic, iar o cutie din acesta costă 112 euro, fiind nevoie de cel puţin patru cutii pe lună. La care se adaugă înlocuitor de ouă, de paste, de orez, pe care femeia este nevoită să le aducă din străinatate. Conferinţa „Screening-ul neonatal - o şansă la viaţă” este primul pas al unui proiect care are ca finalitate crearea unui centru naţional supraspecializat de boli metabolice în România. Conform UNICEF, România se situează pe locul trei în Europa la rata mortalităţii infantile (13 decese la o mie de naşteri în 2007), după Ucraina şi Moldova, la egalitate cu Albania. Numărul deceselor pediatrice pe grupe de vîrstă demonstrează că decesele copiilor sub un an sînt duble faţă de orice altă grupă de vîrstă. Institutul Naţional de Statistică precizează că una din primele trei cauze de deces la copiii sub un an poate fi legată de bolile genetice, unele dintre ele putând fi depistate prin screening neonatal. În unităţile sanitare publice din România funcţionează, în prezent, doar trei cabinete de genetică, deşi numărul copiilor care se nasc cu malformaţii genetice a crescut la aproximativ 15.000 pe an, au declarat reprezentanţii Societăţii Române de Genetică Medicală. „Există în prezent, în România, în jur de 80 de medici geneticieni care nu pot profesa pentru că nu au cabinete în spitale şi nici institute specializate. Noi am propus de ani de zile autorităţilor înfiinţarea măcar a unor institute regionale de genetică, însă nu am primit niciun răspuns. Numărul copiilor care se nasc cu malformaţii genetice este în creştere, unul dintre motive fiind şi faptul că oamenii nu ştiu unde să se prezinte pentru un test genetic”, a explicat preşedintele Societăţii Române de Genetică, prof. dr. Ioan Victor Pop.