Doar o zi până la concertul Luna Amară, la Constanţa

O veste bună pentru rockerii de la malul mării: una dintre cele mai în vogă trupe din ţară, Luna Amară, este aşteptată să susţină un show, mâine, în clubul Pulse. Formaţia reapare pe o scenă constănţeană după o absenţă de aproape doi ani. Dincolo de performanţa de a susţine majoritatea concertelor cu casa închisă, trupa mai are un motiv de satisfacţie: în acest an, aniversează zece ani de activitate. Cei care vor fi prezenţi, vineri seara, la concert, vor putea asculta live atât piese de pe ultimul album de studio al trupei, intitulat „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep\", cât şi celebrele melodii care i-au adus faima, precum „Gri Dorian”, „Roşu Aprins” sau „Folclor”. De aemenea, constănţenii vor putea asculta şi câteva compoziţii inedite, care vor fi incluse pe viitorul material discografic al talentaţilor clujeni.

Cunoscută pentru onestitatea mesajelor sale „incorecte politic”, Luna Amară a menţionat, recent, pe site-ul propriu: „Noi nu ne-am propus o cruciadă sau vreo campanie. Ne-am propus o călătorie spre sufletele noastre, în primul rând, pe care ni le-am dorit libere de disperarea şi frustrările în care te aruncă viaţa în această ţară, libere de forţa compromisului sau de mâna lungă a minciunii şi corupţiei instituţionalizate. La finalul acestei călătorii - care nu s-a încheiat pentru niciunul dintre noi - stă luciditatea pură cu care poţi privi sincer şi detaşat ceea ce se întâmplă în jur. Problema e că atunci când te apropii de această luciditate se instalează o mare tristeţe şi o mare singurătate. Pentru că am realizat cât de puţini sunt cei care caută echilibrul, luciditatea şi lumina. Înainte de 1989, statul tăia lumina şi cartierele rămâneau cufundate în beznă; acum, bezna s-a mutat în interiorul fiinţei. Uneori, statul e cel care o ajută să se instaleze, dar de cele mai multe ori, chiar omul este cel care îi dă drumul în minte şi suflet”.

Concertul, care va începe la ora 21.00, este înscris în cadrul unui turneu naţional pe care rebela formaţie clujeană îl realizează în perioada martie - mai. Preţul unui bilet la acest concert este de 15 lei.