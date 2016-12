Doar o zi până la concertul Mika, la Mamaia!

Cunoscutul artist britanic Mika va concerta, în premieră în România, mâine, pe plaja H2O din staţiunea Mamaia. Evenimentul marchează cel de-al cincilea concert de amploare, organizat, anual, de o cunoscută firmă de telefonie mobilă, după show-urile unor nume de prestigiu ale muzicii internaţionale precum Sophie Ellis-Bextor, Akon, Sugababes, Duffy şi I Am Kloot. Accesul la petrecere este... gratuit, iar ora de începere a spectacolului este 19.30. Alături de Mika, pe scenă va urca şi trupa australiană Cut Copy.

Pentru evitarea aglomeraţiei şi a problemelor produse de eventuala lipsă a spaţiilor de parcare în zona de nord a staţiunii Mamaia, în ziua concertului, organizatorii vor asigura transportul gratuit din gara Constanţa şi staţiile de transport în comun din Mamaia către plaja H2O, cu autobuze supra-etajate care vor circula între orele 18:00 şi 00:00.

Întâlnirea cu Mika, pe litoralul românesc, va da prilejul tuturor fanilor artistului de a asculta live hituri precum „Relax (Take It Easy)”, „Grace Kelly”, „Big Girls (You Are Beautiful)”, „Rain”, „Love Today”, „Blame It on the Girls” sau „We Are Golden”, alături de piese noi, printre care şi cel mai recent single al starului, „Kick Ass (We Are Young)”. Concertele cunoscutei vedete britanice sunt mereu impresionante: decorurile şi costumele se schimbă continuu, iar efectele speciale fac parte dintr-un spectacol efervescent. „Imaginarium Tour”, în care se încadrează şi concertul de la Constanţa, este cea mai complexă producţie itinerantă a cântăreţului.

Mika, pe numele său real Michael Holbrook Penniman Jr., s-a născut pe 18 august 1983 şi este absolvent al Royal College of Music din Londra. Vocea sa poate atinge nivelul impresionant de cinci octave. Pe 8 ianuarie 2007, artistul britanic lansa primul său single, „Grace Kelly\", melodie ce a ajuns în scurt timp în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume. Primul său album, „Life in Cartoon Motion\", s-a vândut în peste 5,6 milioane de exemplare şi l-a ajutat să câştige premiul pentru cel mai bun debut al unui artist britanic la Brit Awards 2008 şi să fie nominalizat la premiile Grammy, pentru piesa „Love Today\". Anul trecut, Mika şi-a lansat cel de-al doilea album, „The Boy Who Knew too Much\", care se bucură, de asemenea, de succes, melodiile „We Are Golden\" şi „Rain\" de pe acest material discografic ocupând, la rândul lor, vârfurile clasamentelor.

Muzica trio-ului australian Cut Copy se încadrează în sfera indie-ului electronic, cu accente distincte de pop şi influenţe disco din anii ’80. De la înfiinţarea trupei, în 2001, Cut Copy a concertat în faţa a zeci de mii de oameni, în cadrul mai multor turnee internaţionale, alături de nume celebre ale muzicii precum Franz Ferdinand sau Daft Punk.