Doar trei zile pînă la concertul din Mamaia al lui Busta Rhymes

Amatorii de muzică rap, precum şi toţi cei care sînt curioşi să îl vadă pe celebrul Busta Rhymes performînd live mai au de aşteptat doar trei zile pînă la concertul pe care artistul îl va susţine în clubul „Bamboo” din staţiunea Mamaia, pe data de 1 mai. Preţul biletelor la acest eveniment este de 100 de lei. Cu prilejul concertului de la Mamaia, faimosul rapper american se va afla pentru prima dată în România.

Busta Rhymes, pe numele său adevărat Trevor Smith Jr., s-a născut în East Flatbush, Brooklyn, Statele Unite ale Americii, pe 20 mai 1972. Artistul şi-a început cariera muzicală la vîrsta de 17 ani, ca membru al grupului „Leaders of the New School”, împreună cu prietenii săi Charlie Brown, Dinco D şi Cut Monitor Milo. Sub egida casei de discuri „Elektra Records”, ei au înregistrat albumul de debut intitulat „A Future Without a Past”, în anul 1991, urmînd ca în 1993, să lanseze albumul „T.I.M.E. (The Inner Mind\'s Eye)”. La scurt timp după realizarea acestui album au apărut probleme interne şi grupul s-a destrămat chiar pe platoul emisiunii „Yo! MTV Raps”.

Primul album solo al rapperului, intitulat „The Coming”, a fost lansat în anul 1996 şi a devenit, în scurt timp, o nouă „icoană” a stilului hip-hop. Albumul a urcat rapid pe locul şase în „Top Billboard 200”, fiind premiat cu platină. De-a lungul carierei sale, Busta a cîştigat un premiu Grammy, dar şi multiple discuri de platină. „Back on My B.S.” este albumul cu numărul opt al artistului şi este programat pentru lansare pe data de 19 mai 2009. Primul single oficial al acestui album este „Arab Money“, un featuring cu Ron Browz. Pentru acest material discografic, artistul a colaborat cu Mary J. Blige, Jamie Foxx, John Legend, Common, Akon, „Linkin Park”, Lil Wayne, Jadakiss, Cool şi Dre.