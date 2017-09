Doar un punct pentru Viitorul în partida cu Voluntari

FC Viitorul nu a putut trece de FC Voluntari, în etapa a 5-a a Ligii 1 la fotbal, tabela de marcaj a terenului „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu consemnând la final rezultatul de 0-0. Meciul disputat marţi seară a fost încă unul în care jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi nu au găsit drumul spre gol, Aurelian Chiţu ratând cea mai mare ocazie de gol în minutul 60, atunci când a trimis mingea pe lângă poartă, cu capul, din marginea careului mic, după o centrare perfectă a lui Cristi Ganea. Benzar a trimis şi el mingea periculos spre poartă în minutul 59, însă portarul Petrariu a respins de lângă bară, iar în minutul 2 am notat lovitura liberă executată periculos de Cristi Ganea, dar fără ca balonul să prindă cadrul porţii.

Întâlnirea a fost una în care oaspeţii au fost extrem de mulţumiţi pentru punctul obţinut pe terenul campioanei, în timp ce Viitorul a bifat al patrulea meci consecutiv fără victorie.

Au evoluat următoarele formaţii - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Țîru, M. Constantin, Cr. Ganea - Herea (62 Eric), Dr. Nedelcu, D. Lopez - A. Chițu, Fl. Coman (79 Cioablă), Cicâldău (79 Mladen); FC Voluntari (antrenor Claudiu Niculescu): Petrariu - Maftei (cpt.), Balaur, Popescu, Olteanu - Novac, Marinescu - Popadiuc (81 Căpățână), Tudorie (64 G. Deac), Ivanovici (89 Trandafirescu) - Voduț. Cartonaşe galbene: Cr. Ganea 29 / Ivanovici 56. Partida a fost arbitrată la centru de Marcel Bîrsan.

Următorul meci al Viitorului va avea loc vineri, 11 august, de la ora 21.00, pe terenul formației ACS Poli Timișoara.

Tot marţi, în primul joc al etapei, FC Botoșani a învins-o, cu scorul de 1-0 (L. Fulop 29), pe ACS Poli Timișoara.

Programul partidelor din etapa a 5-a - miercuri, 9 august, ora 17.00: Astra Giurgiu - Concordia Chiajna, ora 19.15: Juventus București - CS U. Craiova, ora 21.45: FCSB - CSM Poli Iași; joi, 10 august, ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - Sepsi Sf. Gheorghe, ora 21.00: CFR Cluj - Dinamo București. Întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Botoșani 13p (golaveraj: 11-3), 2. CFR Cluj 10p (8-1), 3. FCSB 10p (6-3), 4. Dinamo București 9p (7-2), 5. Astra Giurgiu 7p (6-4), 6. CS U. Craiova 6p (5-3), 7. ACS Poli Timişoara 6p (3-6), 8. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (4-7), 9. FC Voluntari 5p (5-6), 10. FC Viitorul 4p (3-4), 11. CSM Poli Iași 4p (1-4), 12. Concordia Chiajna 1p (2-5), 13. Juventus București 1p (2-7), 14. Gaz Metan Mediaș 1p (1-9).

