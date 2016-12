Doar victoria asigură... viitorul liderului!

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu, FC Viitorul Constanţa va evolua pentru ultima dată în faţa propriilor suporteri în acest an. Şi, din acest motiv, elevii lui Cătălin Anghel vor să lase o impresie cât mai bună, dar cel mai important va fi obţinerea celor trei puncte puse în joc. Viitorul porneşte clar cu prima şansă, fiind neînvinsă pe teren propriu, în timp ce oaspeţii au şase înfrângeri în deplasare din tot atâtea partide şi un golaveraj deloc de invidiat: 2-12. În plus, căpitanul Brăneştiului, Augustin Chiriţă a acuzat dur conducerea clubului, declarând că nu le-a permis jucătorilor să se pregătească în ultima săptămână din dorinţa de a evolua cu juniorii la Constanţa. Indiferent de echipa cu care se va prezenta Brăneştiul, una de juniori - care va dori să se afirme - sau cea clasică - cu toţi jucătorii experimentaţi - care, deşi a adunat doar 15 puncte, va dori să-şi arate valoarea, pentru Viitorul partida nu va fi nici pe departe dinainte câştigată. „O partidă la fel de grea ca şi celelalte de până acum. Ar fi un imbold moral pentru noi să terminăm turul pe primul loc. Ar fi o consecinţă a muncii pe care am depus-o în ultima perioadă, dar pentru acest lucru trebuie să câştigăm. Brăneştiul are mulţi jucători cu experienţă, dar va trebui să fim atenţi la toţi jucătorii, nu doar la unii dintre ei. Sunt periculoşi, mai ales pe contraatac“, a declarat Anghel. Echipa probabilă de start a Viitorului: Bolboaşă - Ninu, Larie, Păcuraru, L. Turcu - Lazăr, Onicaş, Benzar - Cristocea, V. Rusu, A. Chiţu.