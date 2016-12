Doar victorie de două puncte pentru CVM Tomis

Sâmbătă, în etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a învins, doar cu 3:2 (20:25, 25:16, 23:25, 25:13, 15:9), nou promovata Phoenix Şimleul Silvaniei, astfel că a rămas pe locul 2 al clasamentului, la setaveraj. Un rezultat mai puţin previzibil, ţinând cont de valoarea celor două echipe, dar explicabil prin jocul sub aşteptări al gazdelor. Meciul s-a jucat în Sala Sporturilor din Constanţa, la mai puţin de 48 de ore după succesul Tomisului din Liga Campionilor, 3:0 cu Fenerbahce Istanbul, iar antrenorul Radovan Gacic a operat o singură modificare în echipa care învingea campioana Turciei: Tănăsescu a fost libero în locul lui Ivanov. Fără meciuri în picioare în acest sezon, în care a fost reactivat după doi ani de pauză, Tănăsescu a fost deseori nesigur la preluare, însă nici coechipierii săi nu au prins o zi prea bună. Singurul care a jucat la nivelul demonstrat joi a fost Ojansivu, ceilalţi alternând perioadele bune cu cele slabe.

Oaspeţii au produs o surpriză plecând cu un punct de la Constanţa, dar au condus cu 2:1 la seturi şi surpriza putea fi chiar mai mare. Tomis şi-a revenit în ultimele două seturi, când Gacic a “ghicit” formula ideală de echipă, cu Stancu în locul lui Spînu faţă de sextetul de start. În seturile 2 şi 3, Merkushev jucase în locul lui Borota şi Spînu în locul lui Bojovic, antrenorul sloven fiind nevoit să ţină cont în alcătuirea echipei de obligativitatea utilizării a minimum doi jucători români!

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Radovan Gacic şi Erkan Togan): Gonzalez - Ojansivu, Spînu, Bojovic, Terzic, Borota şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Stancu, Merkushev şi Lescov); Phoenix (antrenori Mircea Abraham şi Marius Oniga): Toth - Cr. Pop, I. Rus, Bokor, Bala, Teuşan şi Olar - libero (au mai jucat: Harlişca, Filip, Silaghi şi Kis).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci mai lung decât se aştepta toată lumea! Ştiam că va fi greu, dar nu ne gândeam că va fi chiar aşa de greu. Cred că am pierdut un punct, nu am câştigat două. Sper să nu afecteze în viitor pierderea acestui punct. Acum trebuie să trecem peste acest joc şi să ne concentrăm asupra meciului care ne aşteaptă la Istanbul. Cu siguranţă s-a resimţit puţin oboseala meciului de joi, dar obiectivele noastre sunt mari şi nu trebuie să găsim scuze. Important este că totuşi am câştigat” - Dan Borota (căpitan CVM Tomis).

„S-a întâmplat la fel ca după meciul cu Dinamo Moscova, când am pierdut pe terenul lui CSM Bucureşti. Le-am atras atenţia jucătorilor că va fi dificil să ne recuperăm după un meci precum cel cu Fenerbahce. Problema nu a fost să ne revenim din punct de vedere fizic, cât din punct de vedere mental. Nu trebuia să avem aşa multe oscilaţii în joc, pentru că avem echipă mai bună decât cea din Şimleu. Echipa a vrut, dar mai mult nu a putut. Important este că am obţinut victoria, chiar dacă am pierdut un punct. Campionatul e lung şi acum trebuie să ne concentrăm asupra următorului meci şi să încercăm să jucăm mai bine” - Radovan Gacic (antrenor principal CVM Tomis).

„Am reuşit să plecăm cu un punct de la Constanţa, deşi puteam să luăm două puncte sau chiar trei. Am fost acolo, cum se spune, dar, din păcate, am pierdut, aşa cum am păţit şi în ultimele trei meciuri pierdute cu 3:2, după ce am condus cu 2:0 sau 2:1. Sperăm ca pe viitor să învăţăm din aceste înfrângeri la limită şi să avem şi noi câştig de cauză” - Mircea Abraham (antrenor principal Phoenix).

IVANOV A PLECAT, VINE SAMARDZIC. Absenţa libero-ului Vladislav Ivanov din acest meci s-a datorat faptului că a fost reziliat, de comun acord, contractul dintre internaţionalul bulgar şi gruparea constănţeană, după meciul de joi, cu Fenerbahce. CVM Tomis s-a mişcat repede şi s-a înţeles cu internaţionalul sârb Marko Samardzic (29 de ani, 1,90 m), care a sosit aseară la Constanţa şi astăzi va efectua primul antrenament alături de noii săi coechipieri. Miercuri, de la ora 20.00, CVM Tomis va susţine, în deplasare, partida din etapa a patra a Grupei E din Liga Campionilor, cu Fenerbahce Grundig. Plecarea spre Istanbul este programată marţi dimineaţă.

Celelalte rezultate din etapa a 7-a: Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti 0:3 (18:25, 14:25, 17:25); CSM Agronomia Bucureşti - U. Cluj 3:0 (25:21, 25:15, 25:21); SCM U. Craiova - Unirea Dej 2:3 (25:23, 18:25, 18:25, 25:21, 7:15); VCM Piatra Neamţ - Explorări Baia Mare 2:3 (25:22, 25:16, 17:25, 19:25, 11:15). Remat Zalău a stat. Clasament: 1. Explorări Baia Mare 15p/6j (setaveraj: 18:7); 2. CVM TOMIS CONSTANŢA 15p/6j (17:8); 2. Unirea Dej 14p/6j (16:6); 4. SCM U. Craiova 12p/6j (16:11); 5. Dinamo Bucureşti 12p (12:10); 6. VCM Piatra Neamţ 8p/6j (12:14); 7. Phoenix 8p (13:17); 8. Remat Zalău 7p (11:12); 9. Steaua Bucureşti 7p/6j (8:12); 10. CSM Bucureşti 7p (10:17); 11. U. Cluj 0p (2:21).