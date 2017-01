„Dobânda de politică monetară trebuie menţinută la nivelul actual”

Rata dobânzii de politică monetară ar trebui menţinută la nivelul actual, întrucât o modificare a acesteia nu ar avea efecte semnificative asupra dobânzilor la credite, ci ar induce mai degrabă o volatilitate suplimentară asupra cursului de schimb, a declarat viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Cristian Popa. „Vă garantez că, dacă dobânda de politică monetară ar fi majorată foarte mult, ar duce la o creştere minoră a dobânzilor la credite, iar dacă am coborî-o nu s-ar modifica în niciun fel. Cred că trebuie să ţinem dobânda de politică monetară acolo unde este în acest moment”, a spus Popa. El a arătat că banca centrală are un interes în a gestiona politicile monetare în sens larg, pentru a administra şocul inflaţionist, astfel încât să nu inducă o volatilitate suplimentară asupra cursului de schimb. „Dacă am mişca exagerat dobânda de politică monetară şi nu avem intenţia să facem acest lucru, ea s-ar vedea mai degrabă într-o volatilitate mai mare a cursului de schimb, care nu ar avea efect pozitiv asupra exporturilor care merg bine oricum, ci ar avea efect nociv prin intermediul canalului de avuţie, în special prin existenţa unui stoc substanţial în valută”, a spus Popa. El a mai amintit că leul a fost „extrem de moderat” în ultima perioadă.