Dobânda îngroaşă punga bancherilor

Guvernatorul Mugur Isărescu le-a cerut bancherilor să reducă dobânzile la împrumuturile în lei şi să reia creditarea. Problema care rămâne e dobânda practicată de aceste instituţii. Deşi se spune că dobânda medie la depozitele noi în lei a scăzut în martie la 5,1% pe an, sub nivelul ratei de politică monetară, costul creditelor a rămas peste pragul de 10% pe an, în acest fel bancherii reuşind să-şi îngroaşe marjele de câştig. Multe dintre băncile mari au anunţat reduceri succesive ale dobânzilor la depozite de la începutul anului, unele ajungând cu bonificaţiile la depozitele standard în lei la 4% pe an sau chiar mai jos. În schimb, reducerile la dobânzile pentru împrumuturi… mai au de aşteptat. Bancherii sunt mai reticenţi să reducă dobânzile la creditele în sold în condiţiile în care orice ajustare se reflectă rapid în nivelul veniturilor. Ei trebuie să înţeleagă că la creditele noi un nivel prea mare al dobânzii poate descuraja clienţii să se împrumute. Cele mai scumpe credite sunt cele de nevoi personale fără garanţii, unde dobânda medie ajunge 16% pe an. Cert este că băncile din România au revenit pe profit la început de an, câştigul net din primul trimestru crescând de patru ori faţă de perioada similară a anului trecut. (A.M.)