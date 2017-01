Dobânda-cheie, ținută la congelator

Banca Națională a României (BNR) nu are niciun pretext pentru a reduce dobânda de politică monetară sub valoarea actuală de 1,75%, în condițiile în care presiunile de inflație sunt scăzute, iar cererea domestică și câștigul salarial cresc rapid, spun oficialii Raiffeisen Bank. Un alt motiv pentru care BNR va menține politica monetară, la ședința de săptămâna viitoare, este că schimbarea trendului de consolidare fiscală ar genera un risc în termenii de stabilitate macroeconomică, spun cei de la Raiffeisen Bank. În ultimele săptămâni, BNR a semnalat faptul că mai degrabă ar întări politica monetară, având în vedere creșterea inflației care va interveni din a doua parte a anului, ca urmare a trecerii efectelor scăderii TVA la alimente. De la vorbe la fapte e drum lung, însă, iar semnale de întărire a politicii monetare încă nu se văd în piața interbancară. Băncile se confruntă în continuare cu un exces de lichiditate în lei, lucru ce duce la dobânzi scăzute. Totodată, indicele de referință ROBOR la trei luni, pe baza căruia sunt calculate dobânzile la creditele în lei, se menține în intervalul 0,78 - 0,79% pe an. Un alt aspect interesant - decizia băncii noastre centrale se află la polul opus față de cea a Băncii Centrale Europene, care trage dobânzile în jos, chiar în teritoriu negativ, pentru a-i obliga pe bancheri să dea credite în economie.