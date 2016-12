Dobânzi la taxa auto, mai mari decât taxa...

Statul român plăteşte şi va plăti multă vreme de acum înainte pentru deciziile proaste luate în timpul guvernărilor PDL. Una dintre aceste decizii „inspirate“ face referire la taxa auto. Mulţi români s-au îndreptat în instanţă împotriva statului român pentru a-şi recupera sumele ce le-au fost cerute la înmatricularea de autovehicule şi au câştigat. Toate instanţele le-au dat câştig de cauză. Ultima veste, în această telenovelă, este că statul român se va trezi în scurt timp cu o avalanşă de procese în urma cărora va trebui să plătească dobânzi pentru sumele pe care le-a solicitat la acea vreme. Precedentul a fost creat ieri, când Curtea de Justiţie a UE i-a dat dreptate Marianei Irimie referitor la plata dobânzii pentru taxa auto. Ea are de recuperat o dobândă de aprox. 9.500 de lei pentru o taxă de 6.700 de lei pe care a plătit-o în 2008. Dragoş Târşia, avocatul Marianei Irimie a declarat că, după decizia instanţei, mulţi dintre cei care vor cere plata dobânzii vor primi sume mai mari chiar decât taxele de poluare pe care le-au plătit. „Această decizie are o importanţă majoră, întrucât obligă statul să restituie nu atât suma prelevată sub titlul de taxă de poluare, cât şi dobânda aferentă în materie fiscală, calculată de la data perceperii acestei taxe şi nu de la data cererii de restituire, cum prevedea, până joi articolul 124 din Codul de procedură fiscală. Sunt multe cazuri în care dobânda va întrece taxa“, a declarat Dragoş Târşia.