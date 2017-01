Dobânzi mai mici la credite și depozite

Dobânzile practicate de băncile comerciale la credite și depozite au scăzut, în iunie, față de luna anterioară, atât la lei, cât și la euro, potrivit datelor publicate ieri de Banca Națională a României (BNR). Pentru depozitele în lei aflate în sold, instituțiile de credit au redus dobânzile cu 0,06 puncte procentuale, astfel că media a ajuns la 3,04% pe an în iunie, față de 3,1% pe an în mai. La depozitele noi, dobânzile au scăzut de la 2,55 la 2,43% pe an. La euro, băncile au redus costurile de la 1,59 la 1,52% pe an. De cealaltă parte, la creditele în lei aflate în sold, dobânzile au scăzut ușor în iunie, de la 8,86 la 8,61% pe an, și rămân cu aproape două puncte procentuale sub media de acum 12 luni. Și pentru împrumuturile noi băncile au solicitat dobânzi mai mici de la populație și firme, de 7,04% pe an în iunie, față de 7,97% în 2013. Pentru creditele în valută din sold, dobânzile au fost, în medie, de 5,1% pe an, în iunie, nivel similar cu cel din urmă cu un an și ușor sub cel din mai (5,13%). Chiar și așa, creditarea este pe minus, potrivit celor mai recente date ale BNR.