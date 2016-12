Dobânzi majorate la depozite

Millennium Bank a majorat dobânzile la depozitele în lei, cu scadenţă la trei luni, cu un punct procentual, la cel mult 8,75% pe an şi cu 0,75 puncte la dopozitele în euro, până la maximum 4,25%, a anunţat banca. Millennium Bank oferă o dobândă de 8,75% pe an pentru depozitele la trei luni în lei deschise prin intermediul serviciului Internet Banking şi de 8,5% pentru depozitele constituite în sucursale. De asemenea, dobânda pentru economiile în euro ajunge la 4,25% pe an pentru depozitele la trei luni deschise prin Internet Banking şi la 4% pentru cele constituite în sucursale. Dobânzile anuale la depozitele Millennium Bank au valori cuprinse între 6,5% şi 8,75% la lei şi între 3% şi 4,25% pentru depozitele la termen în euro, în funcţie de maturitate.