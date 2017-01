Dobânzi mici la depozitele deschise în bănci mari

Dacă băncile mai mici încă mai vor să atragă bani de la populaţie prin bonificaţii de peste 7,50% sau, în unele cazuri, de peste 8%, instituţiile de finanţare de top merg pe dobânzi ceva mai mici. Băncile mari au oferte foarte apropiate de valoarea dobânzii de politică monetară - 6,25%. Dobânzile pentru depozitele la termen, pe un an, sunt practicate şi în funcţie de suma pe care românii aleg să o pună la păstrare pentru zile negre. Astfel că, în cazul BCR, dacă depuneţi o sumă de până la 20.000 de lei, bonificaţia va fi de 6,25% pe an. Profitul înregistrat din economii va creşte cu 0,50% numai dacă v-aţi hotărât şi aveţi puterea financiară să puneţi deoparte 100.000 de lei. În cazul BRD, depozitul „1.000“ cu dobândă fixă necesită o sumă minimă de 1.000 de lei, dar dobânda este de 6,50% pentru un an. După cum se anunţă pe site-ul băncii, se poate opta pentru reînnoirea automată a depozitului constituit cu capitalizarea dobânzii sau cu plata acesteia în contul curent la expirarea termenului. CEC Bank practică aceeaşi valoare a ratei de dobândă cu BRD, de 6,50%. Pentru a face un asemenea depozit nu aveţi nevoie decât de actul de identitate în original. Pentru a putea constitui un asemenea depozit aveţi însă nevoie de o suma minimă de 300 de lei. Dacă retrageţi banii în ziua scadenţei nu se percepe comision. Şi cei de la Raiffeisen Bank au în ofertă depozite cu rată fixă de dobândă, plata sau capitalizarea dobânzii la scadenţă şi reînnoire automată. Astfel că, dacă depuneţi minimum 150 de lei, rata anuală a dobânzii va fi de 6,35%. În schimb, dacă aveţi peste 4.000 de lei, dobânda creşte până la 6,55%, iar dacă aveţi minimum 40.000 de lei, bonificaţia se majorează cu încă 0,20%. Pentru depozitele de peste 50.000 de euro sau echivalentul în alte valute, rata de dobândă poate fi negociată.