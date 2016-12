Dobânzi modificate la Credit Europe

Credit Europe Bank a decis să reducă cu până la 4 puncte procentuale dobânda la creditele de nevoi personale şi auto în lei. În schimb, la euro, dobânzile au crescut cu până la 0,9 puncte procentuale. La creditele de nevoi personale în lei, dobânda fixă din primul an a coborât de la 21%, la 17%, urmând ca, din cel de-al doilea an, dobânda să fie variabilă. Clienţii care preferă un credit de consum în euro vor plăti în primul an o dobândă fixă de 10,9%, faţă de 10,5% cât era anterior. Dobânda fixă din primul an este de 8,5%. Pentru creditele imobiliare în lei, dobânzile au rămas nemodificate.