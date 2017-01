Dobânzi reduse la credite BCR

Banca Comercială Română (BCR) a anunţat, ieri, că reduce dobânzile la creditele garantate în euro, cu marje cuprinse între 0,75% şi 1,25%, în funcţie de istoricul pe care îl au clienţii cu banca. Astfel, creditele pentru investiţii imobiliare au o dobândă compusă din EURIBOR la şase luni, plus o marjă de 5,25% pentru clienţii cu istoric BCR şi Euribor la şase luni, plus o marjă de 5,75% pentru clienţii fără istoric. În acelaşi timp, creditele de nevoi personale garantate cu ipotecă (Maxicredit BCR) au o dobândă compusă din EURIBOR la şase luni, plus o marjă de 5,75% pentru clienţii cu istoric BCR, respectiv EURIBOR la şase luni, plus o marjă de 6,25% pentru clienţii fără istoric. În cazul creditelor ipotecare Rezidenţial BCR, acordate cu un avans mai mic de 25%, la noul procent de dobândă se va mai adăuga 0,4% în cazul unui avans cuprins între 0% şi 10% (exclusiv), respectiv 0,2% în cazul unui avans cuprins între 10% şi 25%, exclusiv.