Dobînda cheie a BNR, blocată la 10,25%!?

Dobînda de politică monetară a Băncii Naţionale a României (BNR) va rămîne la nivelul de 10,25%, cred analiştii, care nu prefigurează nicio intenţie a boardului băncii centrale de diminuare a dobînzii cheie în şedinţa de astăzi. Analiştii îşi fundamentează prognoza pe faptul că presiunile inflaţioniste generate de cheltuielile fiscale şi deprecierea leului sînt mai puternice decît temerile privind încetinirea economiei în 2009. Cu toate acestea, patru analişti intervievaţi cred că BNR va înăspri dobînda cheie, în ultima şedinţă de politică monetară din acest an şi programată azi. Problemele din sectorul financiar global vor afecta semnificativ creşterea economiei României în 2009, întrucît au condus la limitarea fondurilor disponibile pentru companiile şi consumatorii locali şi au afectat exporturile româneşti, din cauza reducerii cererii internaţionale. Analiştii mai consideră că încrederea în piaţa locală rămîne instabilă, cursul de schimb valutar fiind caracterizat de volatilitate ridicată. Leul a pierdut 3% faţă de euro în această săptămînă, după ce agenţia de evaluare financiară Standard & Poor\'s a redus ratingurile acordate României, din cauza temerilor legate de răspunsul inadecvat al politicilor la riscurile economice. \"Rata de schimb valutar nu ne mai ajută, iar deficitul din 2008 va fi mai mare decît am anticipat. Există multe motive pentru a considera că presiunile inflaţioniste se vor reduce anul viitor şi de aceea banca centrală trebuie să continue să fie prudentă\", a declarat economistul şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru. Reamintim că BNR a majorat dobînda de politică monetară cu 3,25% în ultimele 12 luni, însă chiar şi aşa rata inflaţiei va depăşi totuşi ţinta pentru acest an, de 3,8%, cu un interval de variaţie de 1 punct procentual, şi va ajunge în jurul a 6%.