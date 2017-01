Dobînda cheie a BNR şi rezervele minime obligatorii, în stagnare

A doua şedinţă de politică monetară a BNR, din acest an, va avea loc mîine, iar prognozele analiştilor economici referitoare la decizia băncii centrale indică o menţinere a dobînzii cheie şi a nivelului rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru bănci. Reamintim că dobînda de politică monetară a fost coborîtă la 10% în prima şedinţă a BNR din 2009, nivelul RMO rămînînd neschimbat atunci, şi încă în vigoare acum, la 40% pentru pasivele în valută ale băncilor comerciale şi 18% pentru pasivele în lei. \"Dobînda de politică monetară şi ratele rezervei minime obligatorii la lei şi euro nu vor fi reduse la întîlnirea de marţi. Pentru restul anului, cert este că banca centrală va reduce dobînda de politică monetară şi RMO, dar probabil nu se va grăbi foarte tare, pentru că nici banii eliberaţi nu ar fi absorbiţi de economie. Consider că banca centrală va implementa o abordare progresivă. Cred că BNR va decide modificarea doar a bazei de calcul, astfel încît să excludă finanţările pe termen mai mare de doi ani şi va realiza în perioada următoare mai multe operaţiuni de reglare a lichidităţii, respectiv absorbţii şi injecţii, cu scopul de a duce dobînzile de pe piaţa monetară spre 10%\", a declarat economistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru. Şi economistul ING Bank, Nicolaie Chidesciuc, anticipează că banca centrală va decide să păstreze dobînda de politică monetară şi RMO-urile neschimbate, dar va relaxa condiţiile de constituire a rezevelor, astfel încît să excludă finanţările pe termen îndelungat. \"Consiliul de Administraţie al BNR va decide menţinerea dobînzii de politică monetară la 10%, pentru că inflaţia a fost destul de ridicată în februarie şi, mai mult, banca centrală a prognozat o rată de 5,8% pentru finele acestei luni. În februarie, rata anuală a inflaţiei a fost de 6,99% şi nu are cum să scadă aşa mult. Banca centrală va menţine ratele RMO la lei şi valută, dar va relaxa baza de calcul\", a spus Chidesciuc. El previzionează o reducere graduală a ratei de politică monetară pînă spre 9% la finele anului şi crede că, probabil, la un moment dat, va deveni \"inevitabilă\" reducerea ratei RMO la lei. Economistul-şef al BCR, Lucian Anghel, este de acord cu prognozele colegilor săi, dar prevede în plus că BNR nu va modifica nici baza de calcul a RMO. “Cred că banca centrală va mai aştepta, probabil pînă la următoarea şedinţă, şi pentru modificarea bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii\", a declarat Anghel. El consideră că BNR va menţine RMO la lei, deoarece există suficientă lichiditate pe piaţă, iar RMO la valută nu poate fi redus deocamdată pînă nu vor intra în ţară banii de la FMI. Reamintim că guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, joia trecută, că banca centrală va reduce treptat, \"extrem de gradual\", rezervele minime obligatorii, începînd cu pasivele în valută ale băncilor, şi ar putea exclude din baza de calcul a acestora finanţările pe termen îndelungat.