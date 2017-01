Dobînda cheie se va reduce, în opinia analiştilor

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) va decide marţi reducerea dobînzii de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale, la 8%, în condiţiile scăderii inflaţiei şi a necesităţii relansării activităţii economice, care poate fi sprijinită prin continuarea reducerii ratelor la credite. Economistul şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, crede că banca centrală va diminua dobînda de politică monetară datorită unei evoluţii foarte bune pe partea de inflaţie şi perspectivelor favorabile pentru acest indicator, dar şi în condiţiile scăderii activităţii economice şi faptului că presiunile pe curs s-au diminuat. „În ceea ce priveşte rezervele minime obligatorii, există ceva şanse pentru o diminuare a ratei pentru pasivele în valută cu 5 puncte procentuale, dar acestea sînt mai reduse decît cele pentru scăderea dobînzii de politică monetară”, a declarat Dumitru. El anticipează că tendinţa de scădere a dobînzilor la depozite şi credite va continua în mod inevitabil, iar reducerea dobînzii de politică monetară nu poate decît să accelereze acest trend. „Reducerea dobînzilor la credite va fi un stimul pentru activitatea economică, dar să nu ne aşteptăm că ne va scoate imediat din recesiune. Problema creditării, dacă aceasta există, nu se referă la preţ, întrucît chiar dacă ratele ar fi la jumătate faţă de nivelul actual tot nu ar exista o creditare exuberantă din cauză că cererea de credite solvabilă este redusă. Foarte mulţi clienţi nu se mai califică pentru a lua un împrumut, în contextul în care companiile înregistrează scăderi dramatice ale vînzărilor, iar populaţia are un grad de îndatorare ridicat”, a continuat economistul şef al Raiffeisen Bank România. Şi Nicolaie Chidesciuc, senior economist la ING Bank România, are aceleaşi estimări privind evoluţia dobînzii de politică monetară pînă la finele anului şi a menţionat că probabilitatea ca rata să ajungă la 7,5% la finele anului este „destul de ridicată”. „Rata rezervelor minime obligatorii la lei este posibil să nu ajungă unde o vedeam noi la finele anului, respectiv la 10%, întrucît nu aveam în vedere mulţi factori, printre care şi lichiditatea existentă în acest moment în piaţă”, a spus Chidesciuc. Referitor la evoluţia dobînzilor, Chidesciuc crede că dobînzile la depozite şi credite vor continua să scadă, iar relaxarea politicii monetare va contribui la acest trend. Economistul şef al BCR, Lucian Anghel, anticipează că BNR va decide reducerea dobînzii de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale în septembrie şi crede că băncile comerciale vor scădea în continuare dobînzile la credite şi depozite, dacă şi BNR continuă reducerea ratei de politică monetară. „România mai are pînă cînd îşi revine din punct de vedere macroeconomic şi cred că şi reducerea dobînzilor ar putea uşura recuperarea economiei”, crede Anghel. De la începutul acestui an, BNR a efectuat alte trei reduceri de dobîndă, proces început în luna februarie, cînd a aplicat o scădere de 0,25 puncte procentuale, de la 10,25%, la 10%, urmată de o nouă tăiere în luna mai, de la 10%, la 9,5%, prima relaxare de 0,5 puncte din ultimii doi ani. La şedinţa de politică monetară din luna iunie, Consiliul de Administraţie al BNR a scăzut cu 0,5 puncte procentuale rata dobînzii, de la 9,5%, la 9%, începînd cu 1 iulie.