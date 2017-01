Dobînda de politică monetară a BNR nu se opreşte la 10,25%

Banca Naţională a României (BNR) ar putea opera noi majorări ale dobînzii de politică monetară, pînă la cel puţin 10,50% în acest an, consideră analistul Citibank România, Ilker Domac, îngrijorat de nivelul inflaţiei şi de cererea excesivă. În plus, analistul estimează un nivel în creştere cu 0,8% al inflaţiei pentru sfîrşitul lui 2008, la cota de 6,8%. Cea mai recentă estimare a băncii centrale pentru inflaţia de la sfîrşitul acestui an era de 6%, însă economistul şef al BNR, Valentin Lazea, a declarat, de curînd, că aceasta ar putea fi majorată în noul raport trimestrial asupra inflaţiei, care va fi prezentat luni, 4 august. \"Supraîncălzirea economiei, presiunile inflaţioniste ridicate şi susţinerea scăzută, probabil, din partea politicii fiscale sînt motive pentru înăsprirea, în continuare, a politicii monetare. Prin urmare, nu excludem noi majorări ale dobînzii cheie în acest an, pînă la 10,50% sau chiar peste acest nivel pînă la sfîrşitul anului\", mai spune analistul Citibank. Domac este de părere că \"aprecierea, în continuare, a leului, în contextul în care deficitul de cont curent se îndreaptă spre 14% din PIB, constituie o strategie riscantă, care nu ar susţine credibilitatea procesului de ţintire a inflaţiei. Credem că există trei motive principale pentru noi majorări. Primul - presiunile persistente dinspre cererea în exces, care constituie un motiv serios de îngrijorare, mai ales din punctul de vedere al lărgirii dezechilibrului extern. În al doilea rînd, tendinţa ascendentă a inflaţiei de bază începînd din august 2007 demonstrează că presiunile inflaţioniste rămîn ridicate. În al treilea rînd, perspectivele ca politica fiscală să răspundă puternic sînt reduse înaintea alegerilor generale\", mai consideră economistul Citibank România. Ieri a intrat în vigoare noua rată a dobînzii de politică monetară a BNR, majorată cu un sfert de punct procentual, în ultima şedinţă a Consiliului de Administraţie al BNR, din 31 iulie, pînă la 10,25%.