Dobînda de politică monetară, redusă la 8,5%

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, ieri, să reducă dobînda de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale, de la 9% la 8,5% pe an, şi să coboare ratele rezervelor minime obligatorii pentru valută de la 35%, la 30% din pasivele băncilor cu scadenţă sub doi ani. Aceste decizii vor contribui la asigurarea unui nivel adecvat al lichidităţii şi la revenirea graduală a ratelor dobînzilor practicate de băncile comerciale, atît la depozite cît şi la credite. Concret, reducerea dobînzii de politică monetară va duce la scăderea dobînzilor atît pentru credite, cît şi la depozite, în rîndul băncilor comerciale. Noul nivel de dobîndă de politică monetară va intra în vigoare astăzi. Totodată, rata redusă a rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută cu scadenţe reziduale de sub doi ani ale instituţiilor de credit la nivelul de 30% se va aplica începînd cu perioada 24 august-23 septembrie. CA al BNR a mai decis ieri utilizarea activă a operaţiunilor de piaţă în vederea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi reducerea scadenţei principalului instrument de politică monetară, operaţiunile repo (infuzie temporară de lichiditate în contul preluării de titluri de stat - n.r.) efectuate prin licitaţie, de la o lună la o săptămînă. Decizia băncii centrale în ceea ce priveşte reducerea dobînzii de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale a fost anticipată de majoritatea analiştilor, care însă nu au previzionat şi diminuarea ratelor rezervelor minime obligatorii la valută. CA al BNR a analizat şi aprobat ieri „Raportul trimestrial asupra inflaţiei”, care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 august 2009. De la începutul acestui an, BNR a efectuat alte trei reduceri de dobîndă, proces început în luna februarie, cînd a aplicat o scădere de 0,25 puncte procentuale, de la 10,25%, la 10%, urmată de o nouă tăiere în luna mai, de la 10%, la 9,5%, prima relaxare de 0,5 puncte din ultimii doi ani. La şedinţa de politică monetară din luna iunie, Consiliul de Administraţie al BNR a decis să scadă cu 0,5 puncte procentuale rata dobînzii, de la 9,5%, la 9%, începînd cu 1 iulie, şi să reducă ratele rezervelor minime obligatorii cu 5 puncte pentru valută, la 35% din pasivele băncilor, şi cu 3 puncte pentru lei, la 15%. Scăderea ratelor rezervei minime obligatorii a intrat în vigoare începînd cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009.