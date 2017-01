Dobînda de politică monetară va continua să scadă

Banca Naţională a României (BNR) va continua să reducă dobînda de politică monetară cu un ritm similar celui de pînă în prezent, nefiind posibilă o accelerare a acestuia în condiţiile actuale, a declarat, ieri, Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului băncii centrale, Mugur Isărescu. El a spus că România înregistrează de cîteva luni un decalaj dezinflaţionist, care ar fi trebuit să „tragă masiv” inflaţia în jos, dar că există o componentă inerţială „foarte puternică” ce acţionează în sens invers. Totodată, el consideră că în România nu există concurenţă, ceea ce determină un nivel ridicat al preţurilor. În ceea ce priveşte criza economică din România, Croitoru apreciază că aceasta a „venit din afară”, dar că putea fi generată din interior, în mod cert. „La nivel global, după anul 2002, cînd s-a terminat ultima mare criză, s-a născut un val mare de capital. Intrările de capital au inundat SUA, Marea Britanie, Franţa şi alte state dezvoltate şi au durat în perioada 2002 - 2008. Această evoluţie este ciclică”, a spus oficialul BNR. El a explicat că, în timpul fluxului, PIB-ul creşte mai mult decît are potenţial, creditul avansează mai repede, rata de schimb se apreciază, rezervele la banca centrală se acumulează, iar activele se scumpesc foarte mult. „După oprirea bruscă (a fluxului - n.r.), cursul de schimb tinde să se deprecieze, PIB-ul cade masiv, contul curent se ajustează foarte mult în direcţia dorită şi preţul activelor scade. Aceste lucruri sînt date pentru noi. Este prea greu pentru o ţară să modifice aceste lucruri”, a explicat Croitoru. El este de acord cu opinia bancherilor potrivit căreia nu există o îngheţare a creditelor şi că soldul a scăzut în termeni nominali din cauza cererii de credite. Croitoru a spus că există semne de relansare în economia mondială. „Relansarea economiei româneşti depinde foarte mult de cea a economiei mondiale. În acelaşi timp, relansarea economiei mondiale nu dă siguranţa relansării economiei româneşti, pentru că aceasta din urmă este condiţionată şi de politicile macroeconomice”, consideră oficialul BNR. El este de părere că principala problemă a sectorului privat în 2011 este să reuşească să crească productivitatea muncii mai mult decît salariile. „Relansarea creditării va veni tot din partea sectorului privat, atunci cînd acesta va fi suficient de puternic pentru a revigora cererea”, a mai spus Croitoru. Consiliul de Administraţie al BNR a decis, la începutul lunii august, să reducă dobînda de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale, de la 9%, la 8,5% pe an. De la începutul acestui an, BNR a efectuat alte trei reduceri de dobîndă, proces început în luna februarie, cînd a aplicat o scădere de 0,25 puncte procentuale, de la 10,25%, la 10%, urmată de o nouă tăiere în luna mai, de la 10%, la 9,5%, prima relaxare de 0,5 puncte din ultimii doi ani. La şedinţa de politică monetară din luna iunie, Consiliul de Administraţie al BNR a decis să scadă cu 0,5 puncte procentuale rata dobînzii, de la 9,5%, la 9%, începînd cu 1 iulie. Consiliul de Administraţie al BNR se va mai reuni pînă la sfîrşitul acestui an de două ori pentru a discuta problemele legate de politică monetară, pe 29 septembrie şi pe 3 noiembrie.