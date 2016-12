Dobîndă fixă de 14% la depozitele în lei pe un an constituite la BCR

BCR a lansat o ofertă de depozit în lei, cu scadenţă la 12 luni şi dobîndă fixă de 14% pe an, care este valabilă pînă la 30 iunie pentru plasamentele nou constituite. \"Noul depozit are două avantaje foarte mari: asigură o dobîndă fixă, garantată pe toată perioada, iar dacă plasamentul se lichidează înainte de termen, banca acordă o dobîndă de 8% pe an pentru lunile în care banii au stat în depozit. În plus, dacă lichidezi depozitul la prima scadenţă sau oricînd după această dată, comisonul de retragere numerar este zero\", a declarat directorul executiv al Direcţiei dezvoltare afaceri şi produse retail în cadrul BCR, Sorin Mititelu. Pe lîngă acest tip de depozit, BCR continuă să acorde persoanelor fizice o dobîndă promoţională de 13,75% pe an la depozitele în lei, cu scadenţă la două luni. Banca bonifică, tot pînă la data de 30 iunie 2009, printr-o dobîndă promoţională de 6% pe an şi depozitele în euro nou constituite pe şase luni de persoanele fizice.