Premierul Emil Boc a susţinut, ieri, că Guvernul a primit răspuns de la 16 bănci care doresc să se implice în programul \"Prima Casă\" şi că acesta va începe mai devreme decît era prevăzut, mai precis la finele lui iunie. \"Acest program va intra în vigoare chiar în această lună, mai devreme decît ne-am fi aşteptat noi, datorită eforturilor pe care Ministerul Finanţelor le-a făcut şi în urma parteneriatului pe care l-am deschis cu băncile comerciale. Am primit confirmarea că 16 bănci comerciale sînt interesate să intre în acest program, respectînd condiţiile impuse de Guvern, avans de maximum cinci la sută pentru cumpărarea primei case şi o dobîndă cu mult mai mică decît cea existentă în momentul de faţă pe piaţă, avînd în vedere că statul preia toate condiţiile neexecutării creditului\", a spus premierul. \"Este posibil ca dobînda să meargă chiar pînă la jumătatea celei existente în momentul de faţă pe piaţă\", a a adăugat Boc. El a adăugat că urmează să fie elaborat actul normativ cu toate condiţiile puse băncilor şi s-a declarat convins că, o dată derulat programul, \"vor mai scădea dobînzile, avînd în vedere şi o competiţie specifică economiei de piaţă pentru acest domeniu\". Primul ministru a specificat că „Prima Casă” nu este exclusiv pentru tineri, dar că \"este cu preponderenţă pentru ei\". \"ANL are o ţintă deja, pentru tinerii sub 35 de ani. Toţi cei care nu au o casă în proprietate sînt eligibili pentru acest proiect\", a spus Boc. O altă veste bună este reprezentată de faptul că firma de consultanţă şi brokeraj imobiliar Regatta va reduce cu 50% comisioanele percepute cumpărătorilor care vor să achiziţioneze o locuinţă prin intermediul programului \"Prima Casă\" şi susţine includerea în proiect doar a locuinţelor noi. \"Am decis să ne alăturăm programului pentru că este o iniţiativă binevenită şi necesară. În România, una din principalele probleme ale tinerilor este dificultatea în a-şi achiziţiona o locuinţă. Dorim să îi sprijinim pe beneficiarii-ţintă ai proiectului\", a susţinut, într-un comunicat de presă, preşedintele Regatta, Eduard Uzunov. Prin intermediul serviciului de consultanţă financiară, firma poate să identifice potenţialii cumpărători prin verificarea eligibilităţii acestora, ajutînd astfel băncile şi eficientizînd procesul de creditare. \"Din punct de vedere al tipului de imobile care urmează să fie tranzacţionate prin intermediul programului, este recomandat ca acesta să includă doar imobilele noi, atît cele în curs de finalizare, cît şi cele ce urmează să fie începute în viitorul apropiat. Această măsură ar ajuta la relansarea segmentului rezidenţial şi ar crea noi locuri de muncă în domeniul construcţiilor, contribuind astfel la redresarea sectorului imobiliar românesc\", se mai arată în comunicatul firmei.