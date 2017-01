Dobînda medie la creditele ipotecare în lei este de 9%, iar în euro de 7%

Cei interesaţi să împrumute o sumă de bani au la îndemînă o gamă diversificată de produse bancare, însă fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje, în funcţie de profilul fiecărui client. Cel mai bine se vinde creditul de nevoi personale, însă cei care intenţionează să-şi cumpere o locuinţă sînt nevoiţi să solicite un credit ipotecar. Băncile româneşti acordă credite ipotecare, atît în lei, cît şi în valută, însă dobînda este cea care stabileşte cît va trebui să returnaţi băncii. Astfel, dobînda medie pentru creditele în lei se situează la aprox. 9%, în timp ce dobînda medie la împrumuturile în euro ajunge la 7%. Un aspect foarte important în alegerea băncii care să finanţeze achiziţia unei case, este tipul dobînzii: variabilă sau fixă.

Într-un clasament al băncilor care percep cele mai mici dobînzi la creditele ipotecare în lei se află Unicredit, şi anume de 6,95% (dobîndă variabilă), urmată de BCR cu 8,4% (fixă în primii doi ani), Raiffeisen Bank cu 8,4% (variabilă), OTP Bank cu 8,5% (variabilă), Banca Românească cu 8,8% (fixă în primul an) şi de Bancpost cu 8,9% (fixă în primul an). De menţionat este faptul că majoritatea băncilor acordă credite ipotecare pe o perioadă de pînă la 25 de ani, cu excepţia Volksbank (28 de ani), OTP Bank, Banca Românească, Bancpost, ING Bank, ABN Amro (30 de ani) şi CEC (35 de ani). Şi la creditele în euro, UniCredit percepe printre cele mai mici dobînzi (5,95% - variabilă), alături de Alpha Bank (5,9% - fixă în primul an), Banca Românească (5,9% - fixă în primul an) sau Volksbank (5,95% - variabilă). Ele sînt urmate de HVB Bank (6,24% - variabilă), de Finansbank (6,5% - fixă în primul an) şi de ING Bank (6,24% - fixă în primul an).