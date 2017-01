Dobîndă nouă la certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen

Rata dobînzii pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului a fost majorată cu 3%, de ieri, la nivelul 10% pe an, printr-un ordin al Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Ordinul 512 din 17 martie 2009 abrogă prevederile în vigoare încă din data de 26 februarie 2005, care stabileau o dobîndă la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului de 7% pe an. MFP mai stabilea, prin ordinul 1376 din 19 septembrie 2005, o dobîndă la vedere acordată la disponibilităţile păstrate în conturile la Trezoreria Statului şi la certificatele de depozite răscumpărate înainte de scadenţă sau transformate în depozite la vedere de 0,5% pe an şi o rată la depozitele pe o lună şi trei luni de 6% pe an, respectiv de 7% pe an.