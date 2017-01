Dobînzi de 11% la conturile curente în lei, la Millenium Bank

Millennium Bank plăteşte dobînzi de 11% pe an la conturile curente în lei şi 5% pe an la conturile curente în euro, ambele incluse într-un pachet de produse care mai curpinde două carduri de debit cu descoperit de cont. Cele două conturi curente - în lei şi în euro - fac parte din Pachetul Exclusiv, care include card de debit Visa Electron şi card de debit suplimentar gratuit, precum şi acces gratuit la internet banking şi Call Center, şi un descoperit de cont de pînă la şase salarii nete. Deţinătorii unui Pachet Exclusiv au comision zero la retragerea de numerar de la bancomatele Millennium Bank. Pachetul Exclusiv oferă beneficii suplimentare în cazul încasării salariului prin Millennium Bank, respectiv costuri preferenţiale la alte produse şi servicii ale băncii. La jumătatea acestui an, totalul sumelor atrase de Millennium Bank de la clienţi (depozite, conturi curente şi conturi de economii) se ridica la 75 milioane euro, cu 94% mai mare decît soldul din decembrie 2007.